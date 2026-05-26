Enrique Inzunza, quien sigue sin presenciarse en el Senado de la República, compartió en su cuenta de X, el poema “Termópilas” de Constantino Cavafis; escrito que rinde homenaje a quienes cumplen con su deber y mantienen sus convicciones éticas.

El poema reza:

Honor a aquellos que en sus vidas

custodian y defienden las Termópilas.

Sin apartarse nunca del deber;

justos y rectos en sus actos,

no exentos de piedad y compasión;

generosos cuando son ricos, y también

si son pobres, modestamente generosos,

cada uno según sus medios;

diciendo siempre la verdad,

mas sin guardar rencor a los que mienten.

Y más honor aún les es debido

a quienes prevén (y muchos prevén)

que Efialtes aparecerá finalmente

y pasaran los Persas.

Poema “Termópilas” de Constantino Cavafis (@InzunzaCazarez / X)

El senador Enrique Inzunza -de 53 años de edad- agrega las palabras:

La verdad

La justicia

La soberanía nacional.

El texto hace alusión a Batalla de las Termópilas que se llevó a cabo en agosto del 480 A.C., año en que ciudadanos griegos, liderados por el rey espartano Leónidas I, se enfrentaron al ejército del Imperio persa comandado por Jerjes I durante las Guerras Médicas.

Los griegos resistieron durante varios días en el estrecho paso de las Termópilas antes de ser flanqueados por una traición de Efialtes, quien reveló un paso secreto a los persas.

Enrique Inzunza no se presenta a la Comisión Permanente

Aunque Enrique Inzunza se comprometió a acudir a la citación de la Fiscalía General de la República (FGR), para comparecer en torno a los señalamientos formuladas por una Corte Federal de Estados Unidos por presuntos nexos con organizaciones criminales, el senador se niega a presentarse en público.

Por cuarta ocasión, Enrique Inzunza faltó a la Comisión Permanente, en su lugar asistió su suplente, la senadora Sasil de León Villard -de 43 años de edad-.

Desde el pasado 29 de abril, día en que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York realizó la acusación formal contra el senador de Morena y otros nueva funcionarios de Sinaloa, éste no se ha presentado a trabajar aún cuando no solicitó licencia.

En su lugar, el funcionario se ha hecho presente en la red social X.