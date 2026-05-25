El gobierno de la Ciudad de México desplegó un gran número de elementos policíacos para evitar que los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llegarán al Zócalo.

Por lo que al ver un operativo desplegado en Eje Central Lazaro Cárdenas entre las calles 5 de Mayo y Bolivar, la CNTE se enfrentó con policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Entre empujones y cortinas de gas presuntamente de extintores, abortaron su misión. Resignados a no plantarse en el Zócalo Capitalino, mismo que ya está destinado a ser sede del Fan Fest del Mundial 2026, los docentes optaron por instalarse en el Centro Histórico.

En imágenes compartidas por la periodista Azucena Uresti, de Grupo Fórmula, se observa a miembros del movimiento plantar sus casas de campaña y sus sillas plegables en la avenida 5 de Mayo, justo donde fueron encapsulados.

Hombres y mujeres, con gorras y lentes, se organizan para repartirse el espacio y acomodar sus pertenencias entre las que destacan banderas y sombrillas.

🔴Maestros de la CNTE instalan casas de campaña como parte de su movilización; buscan quedarse en las inmediaciones del Centro Histórico hasta tener respuesta a sus demandas por parte de las autoridades.



📹Lizbeth Hernández vía @Radio_Formula pic.twitter.com/yoJfAbpLHO — Azucena Uresti (@azucenau) May 25, 2026

CNTE busca expandir plantón

Integrantes del Sector 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), exigen hablar con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y que sean escuchadas sus peticiones, entre ellas, la abrogación de la Ley del Issste 2007.

Debido a que no pudieron arribar a la plancha del Zócalo de la CDMX, piden que se les permita expandir su plantón.

Tomarán Eje Central, calle 5 de Mayo, Bolivar y pretenden llegar hasta Palacio de Bellas Artes. Así como esperan la instalación de sanitarios portátiles cercanos a la ruta.

Según filtraciones, el magisterio buscaba realizar el plantón en el Centro Histórico desde hoy hasta el 30 de mayo, incluso hay amenazas de sabotear el Mundial 2026 de no llegarse a un buen acuerdo con las autoridades.