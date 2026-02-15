Marx Arriaga, exdirector de Materiales Educativos, se mantiene atrincherado este domingo 15 de febrero al interior de su oficina en la Secretaría de Educación Pública (SEP) con su ‘Protesta con Propuesta’ tras su destitución.

Con esto acumula ya más de 48 horas atrincherado en la SEP, luego de que desde el viernes 13 de febrero se negara a abandonar su oficina pese al aviso de destitución entregado por personal de Asuntos Jurídicos y de Control Interno.

Marx Arriaga se atrinchera en la SEP con su ‘Protesta con Propuesta’ tras destitución

Tras enterarse de su destitución al frente de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga anunció que llevaría a cabo un acto denominado ‘Protesta con Propuesta’ mediante el cual se negó a dejar su oficina y se atrinchero en ella.

Según reveló el propio exfuncionario, desde hace varios meses recibió una invitación por parte del actual titular de la SEP, Mario Delgado, para dejar la SEP y asumir una representación diplomática en Costa Rica. No obstante, lo rechazó de inmediato.

Durante una transmisión continua a través de Facebook Live, Marx Arriaga sostuvo que la oferta implicaba abandonar su actual responsabilidad y facilitar modificaciones a los libros de texto gratuitos.

Señaló que su negativa respondió a la intención de mantenerse del lado del magisterio, además de que su ‘Protesta con Propuesta’ busca preservar el proyecto editorial impulsado por él en los últimos años.

Con ello, Arriaga defendió que su permanencia busca salvaguardar los materiales elaborados con la participación de docentes y colaboradores de todo el país.

Adicional, el exdirector de Materiales Educativos señaló que los cambios relativos a su cargo aún no han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), reiterando su negativa a dejar su oficina.

Marx Arriaga mantiene su ‘Protesta con Propuesta’; llama a reinstalar Asamblea el 15 de febrero a las 19:00 horas

Ante la negativa para dejar su puesto, Marx Arriaga informó que mantiene su ‘Protesta con Propuesta’.

Lo anterior, luego de que llamara a reinstalar su asamblea el 15 de febrero a las 19:00 horas, la cual realiza desde su oficina en la SEP.

Con ello mantiene su negativa a dejar su cargo, pese a que ya fue informado por escrito de la destitución.