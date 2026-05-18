Saúl Monreal no quita el dedo del renglón para ser candidato en Zacatecas en las elecciones de 2027 y respondió a Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, tras la negativa que le dio el partido.

En entrevista con López-Dóriga, Saúl Monreal celebró que Ariadna Montiel esté abierta a hablar con él, encuentro en el que pretende expresar sus inquietudes sobre la candidatura en Zacatecas.

Saúl Monreal mantiene postura ante candidatura en Zacatecas pese a negativa de Ariadna Montiel

Ante la postura de Ariadna Montiel sobre exclusión de Saúl Monreal de la candidatura en Zacatecas, el senador señaló que Morena debe ser incluyente y no rechazarlo en las encuestas.

Ariadna Montiel descarta a Saúl Monreal como candidato de Morena (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

El senador Saúl Monreal destacó que no tiene intención de abandonar Morena si no le dan la candidatura, pero dijo que agotará todas las instancias del proceso interno antes de tomar cualquier otra determinación.

“Voy a esperar primero a que los dirigentes tanto estatal como nacional tengan un poco de humildad y no se rodeen de actitudes facciosas de actitudes sectarias excluyentes”. Saúl Monreal

Saúl Monreal expresó que quiere participar en la encuesta interna para que el pueblo decida si será el candidato, aunque asegura no tener una obsesión por ocupar el cargo o violar los lineamientos de Morena.

Tras la negativa de Ariadna Montiel, Saúl Monreal espera que la dirigente lo convoque para hablar con ella y poder llegar a un acuerdo que le permita estar en la encuesta para la candidatura.