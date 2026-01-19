Desde Palacio Nacional se informó que el SAT prevé recaudar más de 500 mil millones de pesos en 2026 mediante acciones contra irregularidades en aduanas y empresas factureras.

Claudia Sheinbaum subrayó que el incremento se logrará sin nuevos impuestos, reforzando el combate a la evasión fiscal y destinando los ingresos adicionales a programas de bienestar, salud, educación y obras públicas.

SAT irá contra aduanas y factureras para recaudar más de 500 mil millones de pesos

Con el objetivo de tener una mayor recaudación sin subir impuestos, SAT irá contra aduanas y factureras.

Así lo dio a conocer Claudia Sheinbaum luego de que el SAT prevé recaudar más de 500 mil millones de pesos durante el 2026.

Claudia Sheinbaum subrayó que para que este incremento se cumpla se hará un refuerzo en el combate a la evasión fiscal, el cual constituye una forma de corrupción que afecta al erario.

En este sentido que hay dos áreas de atención por parte del SAT:

Empresas factureras: uso indebido de deducciones y las pérdidas fiscales recurrentes Irregularidades en aduanas

“El SAT va a orientar sus esfuerzos a factureras, todavía hay personas que compran facturas o que se dedican a hacer facturas a través de empresas que no producen nada. Evitan pagar el IVA, pagar el IEPS o alguno de los impuestos. Y la otras son las aduanas, son las dos áreas en las que se va a enfocar el SAT” Claudia Sheinbaum

Para el 2026 se proyecta una recaudación de 6.448 billones de pesos, un aumento nominal de 496 mil millones de pesos, equivalente a un crecimiento real de 4.6 por ciento.

Claudia Sheinbaum asegura que el ingreso adicional se destina a programas de bienestar, obras públicas, salud y educación

El SAT recaudó en 2025 una cifra récord de 6 millones 454 mil 796 millones de pesos alcanzando la cifra estimada por el Gobierno de México y superando lo recaudado en 2024.

El 27% fue aportado por el cobro de IVA e impuestos al comercio exterior en los puntos de entrada de mercancías al país del extranjero, las aduanas.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, el ingreso adicional obtenido en 2025 se destinó a programas de bienestar, obras públicas, salud y educación.

Las autoridades reiteraron que la estrategia fiscal busca fortalecer las finanzas públicas sin afectar a los contribuyentes cumplidos.

De 2019 a 2025 los crecimientos se han mantenido entre 350,000 millones y 450,000 millones.