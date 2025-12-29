La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), publicaron las nuevas tablas ISR 2026 a través del Diario Oficial de la Federación, donde se da a conocer la actualización de los límites inferior y superior.

Esto significa que las tablas ISR 2026 marcan los nuevos descuentos que Hacienda y el SAT harán al salario de los contribuyentes.

SAT (ESPECIAL / Internet)

Esto es lo que descontarán de tu sueldo según las tablas ISR 2026

Las tablas ISR 2026 establecen que un trabajador cuyos ingresos sean entre 10 mil 135.12 pesos y 86 mil 22.11 pesos al mes, tendrá una cuota de 194.59 pesos, a una tasa de 6.40%.

Esto aplica tanto a asalariados que ya reciben dichos ingresos, como a aquellos que están próximos a recibir un sueldo dentro del marco que señalan las tablas ISR 2026.

Por otra parte, los trabajadores que ganen 9 mil 587.5 pesos al mes quedarán exentos de momento de pagar el ISR en 2026, de acuerdo con el mismo SAT.

No obstante, si tu sueldo es de 9 mil 600 pesos al mes, se te hará un descuento de 184.32 pesos por concepto del ISR, de acuerdo con la información publicada por el SAT y Hacienda.

Dinero (Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro)

Las tablas ISR 2026 han causado molestia en algunos trabajadores

Tras la publicación de las tablas ISR 2026, algunos trabajadores no han quedado conformes con los nuevos descuentos que Hacienda y el SAT les aplicarán a lo largo de los siguientes 12 meses.

Principalmente, aquellos que recibirán aumentos que quedan un poco por encima de los nuevos límites inferiores que marcan las tablas ISR 2026, pues sienten que en realidad no tendrán nuevos ingresos reales.

Ya que al entrar dentro del nuevo rango, consideran que se les quitará una buena parte del aumento que recibirán en el siguiente año.

Dando la sensación, por lo menos en este aspecto, que los más beneficiados de todo lo anterior serán las personas que mantengan sus mismos sueldos, o tengan aumentos pequeños que los haga quedar por debajo del límite inferior.