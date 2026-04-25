La gobernadora Layda Sansores San Román fue invitada a la inauguración de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) en el estadio de los Piratas de Campeche; sin embargo, no fue bien recibida.

Layda Sansores fue presentada, caminó hacia el centro del campo de juegos y los asistentes comenzaron a abuchearla y a gritarle que saliera del recinto; “¡Fuera! ¡Fuera!”, se escuchan en los videos.

De acuerdo con la información, los Piratas de Campeche evitaron publicar el video de la ceremonia para no evidenciar el rechazo hacia Layda Sansores; en su lugar, solo publicaron fotos del evento.

#CirculaEnRedes 📲Abuchean a la gobernadora Layda Sansores en el estadio de Piratas de Campeche



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Abuchean a Layda Sansores durante evento de beisbol en Campeche

Aficionados se reunieron en el estadio de los Piratas de Campeche para presenciar la inauguración de la LMB, pero el ambiente cambió en segundo cuando se presentó a Layda Sansores.

Cuando la mandataria entró al campo de juego, los asistentes expresaron la inconformidad de su presencia con silbidos y gritos; “¡Fuera! ¡Fuera!”, le exigieron los usuarios a Layda Sansores.

Abuchean a Layda Sansores durante evento de beisbol en Campeche (Piratas de Campeche)

Hasta el momento, ni Layda Sansores ni el gobierno de Campeche han emitido un posicionamiento oficial sobre lo que sucedió en la inauguración de la LMB, evento que ocurrió hace unos días.

Cabe recordar que la actual administración de Campeche ha estado marcada por diversas controversias y decisiones en las que la población ha pedido la destitución de Layda Sansores.