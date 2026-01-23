El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso en marcha el Programa de Regularización Fiscal 2026, dirigido tanto a personas físicas como morales que deseen ponerse al corriente con sus obligaciones fiscales.

Este beneficio aplica para contribuyentes que hayan tenido ingresos en el ejercicio fiscal 2024, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos establecidos por la autoridad tributaria.

Cabe destacar que el SAT mantiene de forma permanente esquemas de apoyo para facilitar el cumplimiento fiscal, los cuales incluyen opciones de pago, regularización de adeudos y descuentos en multas y recargos.

SAT abre Regularización Fiscal 2026 para personas y empresas con ingresos millonarios

El Programa de Regularización Fiscal 2026 está disponible para personas y empresas con ingresos de hasta 300 millones de pesos.

De acuerdo con el SAT, quienes accedan a este esquema podrán obtener reducciones de hasta el 100% en multas, recargos y gastos de ejecución. En caso de que los créditos fiscales estén integrados exclusivamente por multas, el beneficio puede alcanzar una disminución de hasta el 90% del monto total, conforme a las disposiciones vigentes.

Este estímulo fiscal, contemplado en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026, también aplica a multas derivadas del incumplimiento de obligaciones relacionadas con:

Obligaciones fiscales

Obligaciones aduaneras

Comercio exterior

Incluye, además, multas distintas a las de pago o con agravantes, así como recargos y gastos de ejecución derivados de contribuciones propias, retenidas o trasladadas, aprovechamientos o cuotas compensatorias correspondientes al ejercicio fiscal 2024 o anteriores.

Requisitos para acceder a la Regularización Fiscal 2026 del SAT

Para poder obtener estos beneficios, las y los contribuyentes deben cumplir con las siguientes condiciones:

No haber recibido condonaciones en programas generalizados anteriores

No haber sido beneficiarios del estímulo fiscal previsto en el Trigésimo Cuarto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación 2025

No contar con sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal

No formar parte de los listados definitivos de los artículos 69-B o 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación (CFF)

¿Quiénes pueden aplicar al plan de regularización del SAT en 2026?

El SAT precisó que el programa está dirigido específicamente a:

Contribuyentes con contribuciones omitidas autodeterminadas correspondientes al ejercicio fiscal 2024 o anteriores

Contribuyentes que se encuentren sujetos a facultades de comprobación

Contribuyentes con créditos fiscales firmes a su cargo

Para conocer más detalles sobre el Programa de Regularización Fiscal 2026, el SAT recomienda visitar su minisitio oficial: https://www.sat.gob.mx/minisitio/RegularizacionFiscal/RegularizacionFiscal/index.html