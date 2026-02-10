La meta de recaudación fiscal para el inicio del año 2026 se superó, con un crecimiento de 8.6%, informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con el SAT en enero de 2026 se registró un incremento de la recaudación en impuestos como:

Impuesto Sobre la Renta (ISR)

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS)

La meta de recaudación para el inicio del año fiscal 2026 fue superada con un incremento nominal de 72 mil 709 millones de pesos, lo que significa el 105.4% de lo que se programó en la Ley de Ingresos de la Federación para el mes de enero.

SAT inicia 2026 con metas fiscales superadas; recaudación en enero crece en 11%

El SAT compartió que durante enero de 2026 los ingresos del gobierno de México crecieron, en términos reales, un 8.6% con un total de 649 mil 82 millones de pesos.

2026 inicia con incremento en recaudación fiscal (captura de pantalla)

Asimismo, resaltó que la recaudación tributaria alcanzó los 595 mil 758 millones de pesos, lo que significa “un crecimiento real de 11% en comparación con el primer mes de 2025”.

Durante este periodo, el SAT recaudó 326 mil 991 millones de pesos, sólo por el ISR.

Esto representa un incremento real del 13.5% de incremento real, pues se recaudaron 49 mil 94 millones de pesos más que en enero 2025.

Asimismo, se registró un incremento en la recaudación de enero 2026 en: