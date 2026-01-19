El SAT puso un alto a las empresas que exigen la Constancia de Situación Fiscal para facturar.

“No se tiene que pedir constancia para facturar” Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT

Antonio Martínez Dagnino aclaró que este documento no es requisito legal y advirtió sanciones a quienes lo soliciten, pues la práctica genera trámites innecesarios y confusión entre los contribuyentes.

SAT aclara que no es necesario la constancia de situación fiscal para recibir una factura

Antonio Martínez Dagnino puntualizó que ninguna empresa puede exigir la Constancia de Situación Fiscal (CSF) como requisito para emitir una factura.

Dejó en claro que la ley fiscal no contempla este documento como condición obligatoria para la facturación, ya que los únicos datos que se deben de pedir son:

RFC del contribuyente

Nombre o razón social

Código postal del domicilio fiscal

Domicilio fiscal

“Hacemos un llamado porque no deberían de estar pidiendo la constancia; para emitir la factura se necesita el RFC, el nombre, el código postal y el domicilio” Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT

Antonio Martínez Dagnino puntualizó que la Constancia de Situación Fiscal tiene un uso exclusivamente informativo para que cada contribuyente conozca y verifique sus propios datos fiscales registrados ante el SAT.

Se puede descargar desde la aplicación Factura Móvil, aunque el SAT habilitó módulos con equipos biométricos para imprimir la constancia como apoyo temporal.

“Lo que como contribuyentes tenemos que dar son datos, pero la constancia como tal no. Por eso a través de nuestra aplicación Facturamóvil podemos sacar todos esos datos de la constancia. En las oficinas hay personal de atención que imprime las constancias, pero sólo es para que sepamos nuestros datos fiscales” Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT

SAT advierte sanciones a quienes condicionen la facturación a la constancia fiscal

Antonio Martínez Dagnino señaló que el solicitar la constancia genera trámites innecesarios y confusión entre los contribuyentes.

Por lo que es una práctica que se debe erradicar para simplificar los procesos fiscales.

Antonio Martínez Dagnino señaló que cualquier empresa que solicite la constancia impresa o actualizada está incurriendo en una exigencia indebida que puede derivar en sanciones administrativas.

Por eso hizo un llamado a las empresas a actualizar sus procesos de facturación y respetar los lineamientos vigentes para evitar multas.

El titular de SAT se comprometió a intensificar la difusión de información para recordar que la CSF no debe exigirse para facturar.

Y es que eliminar está exigencia permitirá agilizar la emisión de facturas y disminuir la saturación en oficinas del SAT.