“Haz tu cita”, dice el SAT en su mensaje por San Valentín.

Previo a la celebración del Día de San Valentín, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó una peculiar campaña publicitaria.

Así sorprendió el SAT con mensaje por San Valentín

A través de redes sociales, el SAT publicó un mensaje por San Valentín, que se celebra el 14 de febrero.

Con ingenio, el SAT le dijo a todos los que no tienen cita por el Día de San Valentín que sacaran una con ellos para estar al corriente con el pago de sus impuestos.

“Si el 14 te deja en visto y el plan se cae de repente, no todo está perdido...hay quien te espera puntualmente. Si quieres más que una cita casual, agenda una en el SAT y contribuye a la justicia social.” SAT

En su publicación, la dependencia de gobierno exhortó a los contribuyentes para que registraran su visita al SAT en http://citas.sat.gob.mx.

El post venía acompañada de la imagen de una paleta de corazón y la frase “Haz tu cita con el SAT”.

“Haz tu cita”: SAT sorprende con mensaje por San Valentín (@SATMX / X)

Previo a la celebración del Día de San Valentín, la publicación del SAT se hizo de inmediato viral en redes sociales.

Los usuarios celebraron la buena e ingeniosa campaña publicitaria para que los contribuyentes sacaran su cita en el SAT.