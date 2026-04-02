El arranque de la declaración anual del 1 de abril del 2026 para personas físicas se vio marcado por fallas en la plataforma del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Como era de esperarse, esto generó molestias entre contribuyentes que intentaban cumplir con su obligación fiscal.

Caos en el SAT: fallas afectan declaración anual en 2026

Desde el 1 de abril, usuarios reportaron diversos problemas al ingresar al portal del SAT, entre ellos:

Errores de acceso

Imposibilidad de cargar la e.firma

Fallas constantes en el sistema

En redes sociales, los contribuyentes señalaron que el sitio del SAT “no deja entrar” o mostraba mensajes de error al intentar iniciar sesión.

Algunos de los mensajes que los usuarios subieron a redes para exhibir al portal del SAT y sus fallas, estaban algunos que mostraban errores al cargar archivos con rutas incorrectas, bloqueos tras ingresar datos y errores que impiden completar el proceso, incluso después de varios intentos.

Usuarios reportan fallas en el SAT el 1 de abril 2026 (Especial)

Hasta el momento, el SAT no ha emitido un posicionamiento oficial sobre las fallas generalizadas del pasado 1 de abril 2026.

Sin embargo, fueron los propios usuarios quienes han sugerido acciones para combatir las fallas del SAT como cambiar de navegador, borrar cookies o verificar correctamente los datos de acceso.

El problema de la plataforma del SAT ocurre justo en el inicio del periodo para presentar la declaración anual, trámite obligatorio que se realiza durante abril y que, en caso de incumplimiento, puede derivar en multas económicas para los contribuyentes.

Cabe recordar que millones de personas físicas deben presentar este proceso correspondiente al ejercicio fiscal 2025, lo que suele generar alta demanda en el portal y posibles saturaciones del sistema en los primeros días del mes.

Mientras tanto, usuarios continúan reportando fallas en el SAT y exigen una solución para poder cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales.