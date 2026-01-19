Desde Palacio Nacional, se anunció que SAT prevé un aumento de 4.6% en la recaudación para 2026, luego de que recaudación fiscal rompió récord en 2025.

Autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentaron el balance de ingresos públicos de 2025, así como las proyecciones para este año.

SAT proyecta tener un mayor ingreso en 2026

Edgar Amador Zamora, titular de la SHCP, dio a conocer que se proyecta una recaudación de 6.448 billones de pesos, un aumento nominal de 496 mil millones de pesos, equivalente a un crecimiento real de 4.6 por ciento.

Esto en base al Plan Maestro de Fiscalización 2026 que el SAT publicó donde se estableció los sistemas de recaudación para el 2026.

En este plan se presentan una serie de estrategias que buscan mitigar las acciones de evasión fiscal y otras irregularidades en las declaraciones de impuestos por parte de las empresas mexicanas.

Claudia Sheinbaum subrayó que este incremento no contempla nuevos impuestos , sino un refuerzo en el combate a la evasión fiscal.

Las principales áreas de atención serán las empresas factureras, el uso indebido de deducciones, las pérdidas fiscales recurrentes, y las irregularidades en aduanas.

SAT revela que la recaudación fiscal 2025 superó los 6 billones de pesos

Por su parte Antonio Martínez Dagnino, director del SAT, informó que en este 2025 la recaudación federal superó los 5.9 billones de pesos.

De acuerdo con información oficial, el SAT recaudó en 2025 una cifra récord de 6 millones 454 mil 796 millones de pesos alcanzando la cifra estimada por el Gobierno de México y superando lo recaudado en 2024.

El incremento fue de 487 mil millones de pesos, equivalente a un crecimiento real de 4.8 por ciento.

Siendo la recaudación en aduanas claves ya que los impuestos al comercio exterior, como el IVA de importación, el IEPS de importación y los impuestos generales de importación y exportación, representaron 27 por ciento de los ingresos tributarios netos.