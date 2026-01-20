Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, el Secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, confirmó que Jalisco es uno de los estados más afectados por el brote de sarampión y reveló cuáles son los 21 municipios con más casos registrados.

Estos son los 21 municipios de Jalisco con más casos por sarampión

Durante la mañanera de este 20 de enero, el Secretario de Salud, David Kershenobich, reveló que Chiapas y Jalisco concentran la mayoría de los más de 7 mil casos de sarampión en México, con 24 muertes reportadas en las siguientes áreas:

Arandas Cihuatlán Cuautitlán e García Barragán El Salto Guadalajara Jesús María La Huerta Mascota Ocotlán San Pedro Tlaquepaque Tala Talpa de Allende Tamazula de Gordiano Tepatitlán de Morelos Tlajomulco de Zúñiga Tomatlán Tonalá Tonila Tototlán Zapopan Zapotlanejo

El brote de sarampión surgido en México en el mes de febrero 2025, ha registrado hasta el pasado 18 de enero, 7 mil 131 contagios confirmados y, de acuerdo con Kershenobich, las fiestas decembrinas provocaron la alza de casos en Jalisco.

Pues en tan solo dos semanas, se registraron en Jalisco 1020 contagios acumulados desde que se detectó el brote en agosto de 2025, en donde el 96% no contaba con un esquema de vacunación completo.

En el caso del brote en Chihuahua, el secretario de salud aseguró que este está controlado, y se dio a conocer que la Organización Panamericana de Ssalud (OPS) otorgó dos meses adicionales a México para erradicar el virus y evitar perder el estatus de libre de sarampión, impulsando la “dosis cero” para infantes de 6 a 11 meses.