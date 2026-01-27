La Organización Mundial de la Salud (OMS), retiró a España el estatus de ‘país libre de sarampión’ que logró en 2017 tras confirmarse un restablecimiento de la transmisión endémica del virus en el país.

Esta decisión por parte de la OMS de retirar el título de España de país libre de sarampión, se debe a que en 2024 reapareció la transmisión y, para 2025, se reportaron más de 400 casos que generaron brotes en personas no vacunadas.

“No se puede descartar una transmisión sostenida del virus durante el 2024 en España”. Comité Regional Europeo de Verificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola (CRV)

España se mantiene con altas tasas de infección por sarampión

La OMS retiró el título de país libre de sarampión a España, título que ostentó desde el 2017 pero que, a partir del 2024 peligró tras la reaparición de la enfermedad endémica al reportarse 227 casos de sarampión en el país vasco.

Para finales del 2025, la cifra ascendió a 397 casos confirmados de sarampión de un total de 971 sospechosos con altos índices de infección.

Y es que de acuerdo con las cifras, los casos recientes de sarampión provienen principalmente de países como Marruecos y Rumanía, por lo que las autoridades sanitarias han insistido en que la vacunación es clave para frenar al sarampión.

España pierde su estatus de país libre de sarampión (Mary Conlon / AP Photo / AP)

En 2024 la cobertura de vacunación alcanzó el 97.3 % para la primera dosis y 93.8 % para la segunda triple vírica contra el sarampión.

Pero pese a esas cifras, el Ministerio de Sanidad de España confirmó que se necesitan más del 95 % de cobertura en ambas dosis para lograr inmunidad colectiva eficaz.

Además, de los casos confirmados en 2024 de sarampión, 160 personas no estaban vacunadas y siete tenían sólo una dosis, hecho que también influyó en que la OMS decidiera retirar el título de país libre de sarampión a España.

España no es el único país que ha registrado brotes de sarampión

Si bien la OMS retiró a España el título de país libre de sarampión, no es el único país en Europa que presenta esta problemática, pues se ha reportado que estos países también perdieron su estatus de eliminación del virus:

Reino Unido

Austria

Armenia

Azerbaiyán

Uzbekistán

Países como Francia, Alemania e Italia han reportando la circulación persistente del sarampión y un aumento de casos.

En el caso de la Región de las Américas, también perdió su condición de zona libre de transmisión endémica del sarampión en 2025, principalmente porque Canadá registró una transmisión continua durante más de 12 meses con brotes activos.

En el caso de México y Estados Unidos, se reporta que miles de casos confirmados, poniendo en riesgo su estatus de eliminación del sarampión por parte de la OMS.