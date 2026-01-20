Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Secretario de Salud, David Kershenobich, reveló que el sarampión es más contagioso que el Covid-19, por lo que cree que en dos meses se podrá controlar.

“Les recuerdo que el sarampión es un virus mucho más contagioso que el Covid-19; el covid, un enfermo podía contagiar a cuatro personas, en el caso del sarampión, un enfermo puede contagiar a 15 o 16 personas.” David Kershenobich, Secretario de Salud

México registra más de 7 mil casos confirmados de sarampión en 2026

Este 20 de enero se dio a conocer la cifra en torno al sarampión en México, el cual ya se encuentra en las 32 entidades del país y, de acuerdo con el Secretario de Salud, ya se han confirmado más de 7 mil casos en 2026 con 24 muertes reportadas.

Durante la participación de Salud en la mañanera de Claudia Sheinbaum, se destacó la cobertura nacional de vacunación de la primera dosis contra el sarampión, la cual fue del 84% con énfasis en estados como:

Jalisco

Chiapas

Michoacán

Guerrero

Chihuahua

En los primeros cuatro estados se han reportado más casos, especialmente en Jalisco, mientras que en Chihuahua hay más control de casos.

El secretario de Salud, David Kershenobich, recomendó llamar al 079 para solicitar información y vacunación con respecto al sarampión, esto en el marco de un brote que acumula más de 23 millones de dosis disponibles y 11.8 millones aplicadas hasta la fecha.

Finalmente, David Kershenobich recordó que el sarampión es más contagioso que el Covid-19 pues, mientras este último puede contagiar a 4 personas, el sarampión contagia entre 15 a 16 personas.

Asimismo reveló que el sarampión puede permanecer activo por dos horas, siendo la transmisión y su duración el riesgo más importante de este virus, tal y como recalcó el Secretario de Salud.