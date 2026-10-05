Ricardo Salinas Pliego le dio la bienvenida al periodista Luis Cárdenas luego de que se incorporó oficialmente al noticiero matutino Hechos AM de TV Azteca, trabajando junto al conductor Manuel López San Martín.

“Bienvenido a la libertad Luis Cardenas, que la voz que el Narco Regimen Populista quizo callar se escuche más fuerte que nunca” Ricardo Salinas Pliego

La llegada de Luis Cárdenas a TV Azteca ocurre varios meses después de su salida de MVS Noticias y tras recibir una invitación laboral pública por parte del empresario Ricardo Salinas Pliego.

En su mensaje en X, Ricardo Salinas Pliego resaltó que Luis Cárdenas tendrá toda la libertad de hablar y ahora su voz se escuchará más fuerte que nunca.

Salinas Pliego recibe a Luis Cárdenas en Hechos AM (@RicardoBSalinas / X )

Ricardo Salinas Pliego le da la bienvenida a Luis Cárdenas a Hechos AM de TV Azteca

Al confirmarse la incorporación de Luis Cárdenas a Hechos AM, Salinas Pliego le dio la bienvenida a través de su cuenta de X.

Ricardo Salinas Pliego destacó que Luis Cárdenas tendrá libertad de hablar en TV Azteca e incluso aseguró que su voz se escuchará más fuerte que nunca.

Esto luego de que la salida de Luis Cárdenas de MVS estuvo marcada por rumores de una posible censura, sin embargo el periodista desmintió estas versiones señalando que su partida no fue producto de presiones externas, amenazas o persecución política.

Cárdenas destacó que durante sus 16 años en MVS trabajó “con total libertad” sin recibir jamás instrucciones para modificar su postura editorial o dejar de cuestionar a personajes públicos.

No es la primera interacción entre Ricardo Salinas Pliego y Luis Cárdenas y es que tras anunciarse su salida de MVS Noticias después de 16 años, el dueño de TV Azteca le hizo una invitación abierta en X.

Cárdenas agradeció la propuesta destacando que la valoraba “especialmente cuando se trata de defender la libertad sin cortapisas en estos tiempos tan oscuros para la democracia”, acordando conversar en privado.

Cabe recordar que el periodista Manuel López San Martín anunció formalmente la llegada de Cárdenas al equipo del noticiero matutino, donde comparte mesa informativa.

Llegada de Luis Cárdenas a Hechos AM genera polémica en redes sociales

Tras su salida de MVS Radio tras 16 años, Luis Cárdenas volvió a los espacios informativos de alcance nacional al integrarse al noticiero Hechos AM, conduciendo junto a Manuel López San Martín.

Desde su primera participación en el programa, Cárdenas abordó investigaciones especiales de Azteca Noticias sobre temas de coyuntura política nacional, como el caso del retiro de visa a Andrés Manuel López Beltrán e indagatorias sobre el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio.

La invitación realizada por Ricardo Salinas Pliego y la posterior aceptación de Cárdenas se enmarcaron públicamente como una apuesta por dar cabida a voces críticas en la televisión abierta.

La llegada de Luis Cárdenas a Hechos AM generó una fuerte conversación viral en redes sociales, provocando posturas divididas entre apoyo de la audiencia y críticas de usuarios.