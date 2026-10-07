La llegada de Luis Cárdenas a TV Azteca ha generado una nueva polémica en redes sociales tras la reaparición de un video en el que el periodista lanza duras críticas contra Ricardo Salinas Pliego, propietario de la televisora.

“Ricardo (Salinas) Pliego es un patán. Siempre ha sido un patán, por decir lo menos. Si quiere usted usar otro adjetivo, es un cabrón” Luis Cárdenas

El material, difundido nuevamente por usuarios en plataformas digitales, ha sido utilizado para cuestionar el cambio de contexto entre sus declaraciones pasadas contra Ricardo Salinas Pliego y su incorporación al equipo de Hechos AM.

Hasta ahora, ni Luis Cárdenas ni Ricardo Salinas Pliego se han pronunciado públicamente sobre el video que volvió a viralizarse.

"Ricardo Salinas es un patán": @LuisCardenasMx cuando pensaba que nunca lo iban a correr de @MVSNoticias pic.twitter.com/3BiS3BvJXg — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) October 7, 2026

Tras su llegada a TV Azteca, se revive video de Luis Cárdenas llamando patán a Ricardo Salinas Pliego

A raíz de que Luis Cárdenas aceptó trabajar en TV Azteca, empresa de Salinas Pliego, se ha difundido un material en el que habría arremetido en contra del empresario.

En la grabación atribuida al periodista, Luis Cárdenas expresa duras críticas hacia el empresario Ricardo Salinas Pliego.

La grabación resurgió en plataformas digitales como X justo a raíz de su contratación en TV Azteca tras su salida de MVS Noticias en agosto de 2026.

El video se ha acompañado de comentarios que ironizan la postura previa de Luis Cárdenas mientras laboraba en MVS Noticias.

Hasta el momento no se tienen más detalles sobre la fecha de grabación del video y los motivos que habría tenido Luis Cárdenas para expresarse de esa manera de Ricardo Salinas Pliego.

Pese a la viralidad del video, ni Luis Cárdenas ni Ricardo Salinas Pliego se han pronunciado sobre el contenido de este.

Llegada de Luis Cárdenas a TV Azteca genera controversia

Luis Cárdenas se incorporó al noticiario matutino Hechos AM de TV Azteca el lunes 5 de octubre de 2026.

Inicialmente, su rol está enfocado en colaboraciones especiales y espacios de análisis junto al conductor titular Manuel López San Martín, reanudando la dupla informativa que ambos ya habían formado previamente en la radio.

La invitación fue planteada públicamente a través de la red social X por el empresario Ricardo Salinas Pliego en agosto de 2026, poco después de que el periodista concluyera un ciclo de 16 años al frente de la primera emisión de MVS Noticias.

El dueño de TV Azteca celebró el fichaje en redes sociales con la frase “Bienvenido a la libertad”. Enmarcó su llegada como una apuesta por la libertad de expresión frente a supuestas presiones del gobierno federal y lo que catalogó como un “narcorrégimen populista” que buscaba callar su voz.

Luis Cárdenas agradeció que se reconociera y respetara su independencia profesional y autonomía dentro de la televisora.

La llegada de Luis Cárdenas a TV Azteca ha estado en medio de la polémica y es que algunos usuarios han recordado que el periodista ha criticado a Ricardo Salinas Pliego y ahora trabaja para él.