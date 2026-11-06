A través de sus redes sociales, el empresario mexicano, Ricardo Salinas Pliego salió a presumir premio del Gobierno de México otorgado a BAZ Entrega, una de sus empresas en Grupo Salinas.

“Esta semana, mi equipo de BAZ entregas recibió un premio de parte del Gobierno de México”, celebro Salinas Pliego tras agregar el empresario que el reconocimiento fue “por su gran trabajo y su valiosa aportación al mercado laboral”

Dicho reconocimiento otorgado por el Gobierno de México al brazo logístico de Grupo Elektra, BAZ Entregas se trató del Galardón Tameme del Premio Nacional de Logística, en la categoría Empresa.

Asimismo, Salinas Pliego agradeció el galardón al Gobierno de México, así como a la Secretaría de Economía.

Esta semana, mi equipo de #BAZentregas recibió un premio de parte del @GobiernoMX por su gran trabajo y su valiosa aportación al mercado laboral. En BAZ Entregas hemos creado más de 4,000 empleos y apoyado a más de 5,000 familias mexicanas, que encuentran en @gruposalinas,… https://t.co/sCnOC3aXQl — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 6, 2026

Salinas Pliego celebra a BAZ Entregas tras premio del Gobierno de México

Tras presumir premio del Gobierno de México para BAZ Entrega, Salinas Pliego también celebró el alcance de su empresa, asegurando que es un buen lugar donde trabajar y desarrollarse profesionalmente.

A lo que Salinas Pliego precisó que en BAZ Entregas se han creado más de 4 mil empleos y se ha apoyado a más de 5 mil familias mexicanas gracias a su trabajo.

Para finalizar el empresario mexicano, Salinas Pliego aseguró que BAZ Entregas así como sus demás empresas en Grupo Salidas seguirán esforzándose para que los mexicanos tengan una mejor vida.