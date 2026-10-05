A través de su cuenta de X, Luis Cárdenas expresó su sincero agradecimiento al empresario Ricardo Salinas Pliego por haber respaldado su autonomía profesional dentro de TV Azteca.

“Gracias por entender y respetar mi independencia. Lo valoro muchísimo. Que nuestra batalla se escuche más fuerte y más libre que nunca” Luis Cárdenas

Luis Cárdenas destacó que defender la libertad de expresión en lugar de optar por la obediencia ciega requiere de auténtica valentía en el entorno mediático actual.

Asimismo, valoró profundamente que Ricardo Salinas Pliego haya preservado su criterio independiente frente a las presiones habituales de la industria al incorporarse a Hechos AM de TV Azteca.

Luis Cárdenas agradecido con Salinas Pliego por respetar su independencia en TV Azteca

Este 5 de octubre Luis Cárdenas se sumó a Hechos AM de TV Azteca varios meses después de su renuncia a MVS Noticias.

Luis Cárdenas agradece a Salinas Pliego por respetar su independencia en TV Azteca (@LuisCardenasMx / X)

A través de sus redes sociales, Luis Cárdenas le dirigió una publicación a Ricardo Salinas Pliego luego de que le dio la bienvenida asegurándole que tendría libertad.

Luis Cárdenas reconoció que es difícil apostar por la libertad cuando lo que conviene es la sumisión, el aplauso fácil y la hipocresía.

“Apostar por la libertad cuando lo que conviene es la sumisión, el aplauso fácil y la hipocresía es cosa de valientes. Eso se reconoce” Luis Cárdenas

En su mensaje, Luis Cárdenas le dio las gracias a Ricardo Salinas Pliego por “entender y respetar mi independencia”, mencionando que lo valora profundamente.

Aseguró que ahora su batalla se escuchará más fuerte y libre que nunca.

Cuando Salinas Pliego le hizo la invitación pública para integrarse a TV Azteca tras su salida de MVS Noticias, Cárdenas señaló que valoraba la oferta “especialmente cuando se trata de defender la libertad sin cortapisas en estos tiempos tan oscuros para la democracia”.

Ante la incorporación de Cárdenas al noticiero Hechos AM, el empresario lo recibió en redes sociales con la frase “Bienvenido a la libertad”.

Luis Cárdenas asegura que su participación con Manuel López San Martín provocó que varias personas ya estén haciendo corajes

En su cuenta de X, Luis Cárdenas no solo le respondió a Ricardo Salinas Pliego sino que también le dedicó un mensaje a Manuel López San Martín.

En su primera transmisión en Hechos AM el lunes 5 de octubre, Luis Cárdenas apareció junto a Manuel López San Martín para presentar un reporte de Azteca Noticias centrado en la coyuntura política nacional, específicamente sobre el retiro de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán.

Retomó las indagatorias sobre el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, exponiendo presuntos contratos millonarios con recursos públicos.

En su publicación, Luis Cárdenas compartió que su plática con Manuel López San Martín ya estaba provocando que muchas personas hicieran corajes.

Luis Cárdenas le agradeció a Manuel López San Martín por la plática y la confianza que le dio en su primera aparición en Hechos AM de TV Azteca.

“Querido @MLopezSanMartin Ya están haciendo corajes!! Gracias por la confianza y la conversación de esta esta mañana. ¡Más libres que nunca!” Luis Cárdenas