El expresidente Vicente Fox llamó al empresario Ricardo Salinas Pliego “líder” luego de haber visitado la Casa Blanca para una cena navideña con Donald Trump.

“Este es el líder y las ideas con las que hoy se ganan los gobiernos en Latinoamérica. Libertad, bendita libertad” Vicente Fox

Vicente Fox dijo que Ricardo Salinas Pliego representa las ideas con las que se están ganando los gobiernos de varios países de Latinoamérica recientemente.

Ricardo Salinas Pliego se compara con Donald Trump y dice que son perseguidos políticos

Vicente Fox acompañó su mensaje con un video de la entrevista que se publicó en TV Azteca en la que Ricardo Salinas Pliego se comparó con Donald Trump y reconoció que él lleva más tiempo en la política.

Ahí dijo que ambos son perseguidos políticos, en su caso dijo que ha sido perseguido político en México por sus ideas.

Una de sus críticas fue hacia los gobiernos socialistas pues dijo que coartan la innovación y la libertad.

El dueño de Grupo Salinas dijo que la libertad es “moralmente la única situación aceptable” y “el único sistema que da resultados”.

Ricardo Salinas Pliego tiene pendiente publicar foto con Donald Trump

Ricardo Salinas Pliego solo mostró una foto de Donald Trump a lo lejos en la cena navideña, pero dijo que va publicar “una foto que todos ustedes quieren ver”.

Durante estas horas ha dado prioridad a hablar sobre los impuestos que deberá pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en enero de 2026.