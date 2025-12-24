El empresario Ricardo Salinas Pliego nuevamente habló sobre la portación de armas y abrió debate sobre si en México se necesita un gobierno al estilo Nayib Bukele.

Como parte de su campaña para la presidencia en 2030, Ricardo Salinas Pliego propuso la portación de armas fuera del domicilio; sin embargo, su idea fue fuertemente criticada.

Ricardo Salinas Pliego reabre debate sobre portación de armas y un gobierno estilo Bukele en México

En sus redes sociales, Ricardo Salinas Pliego preguntó a sus seguidores si los mexicanos deberían tener acceso a las armas para defenderse.

Salinas Pliego añadió el cuestionamiento sobre si México no merece un gobierno que “no abrace a los criminales” y puso como ejemplo el de Nayib Bukele en El Salvador.

Ricardo Salinas Pliego reabre debate de portación de armas (Captura de pantalla)

En este tenor, el empresario preguntó si tras años de señalar que los asesinos son seres humanos, deberían existir penas más duras para quienes acaben con otro mexicano.

Al respecto, comentaron a Ricardo Salinas Pliego que si bien están de acuerdo con la portación de armas, falta cultura en México para establecerla, aunque destacaron también que no es la respuesta.

Por otra parte y al parecer de los seguidores de Ricardo Salinas Pliego, sí hace falta endurecer el trato a los criminales, pero también establecer un gobierno mejor que el de Nayib Bukele.

Ricardo Salinas Pliego reabrió debate por este recorrido en cárceles de El Salvador

El debate que estableció Ricardo Salinas Pliego sobre la portación de armas se dio en respuesta al video del creador de contenido TheGrefg, quien acudió a “la cárcel más segura del mundo”, CECOT.

Dicho video en el Centro de Confinamiento Terrorista fue destacado en redes, debido a que se observa cómo tratan a criminales como los que perpetraron la masacre de electricistas en San Juan Opico.

La misma tuvo lugar en 2016, cuando asesinaron a 11 trabajadores, siete electricistas y tres campesinos que observaron lo ocurrido en San Juan Opico, todos acribillados y maniatados, sin razones aparentes.