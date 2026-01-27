El empresario Ricardo Salinas Pliego minimizó su movimiento político y señaló que, a su edad, contender en las elecciones presidenciales del 2030 es más como un “reto”.

Durante una entrevista con Financial Times, Salinas Pliego afirmó que a sus 70 años de edad ya no es suficiente ganar dinero, por lo que necesita un nuevo reto en su vida.

Ricardo Salinas Pliego asegura que su movimiento político y elecciones 2030 son un “reto”

Entre la polémica por su deuda con el SAT, Ricardo Salinas Pliego dijo que le hará frente al régimen de Morena y buscará una candidatura en las elecciones 2030.

Ricardo Salinas Pliego, empresario y dueño de Grupo Salinas (Ricardo Salinas Pliego vía X)

Ricardo Salinas Pliego minimizó su movimiento político y dijo que más que nada será como un “reto”, pues ganar millones de pesos ya no es suficiente a sus 70 años de edad.

“¿Cuánto tiempo me queda? ¿10, 15 años? ¿Qué voy a hacer...? ¿Ganar 1,000 millones, 5,000 millones, 10,000 millones más? ¿Para qué? Para mí es mucho más importante... para dejar un país mejor para nuestros hijos”. Ricardo Salinas Pliego

Salinas Pliego resaltó que no es su intención principal participar en las elecciones 2030, pero aseguró que lo hará si no hay otra alternativa o candidato que se enfrente al régimen.

Respecto a la deuda con el SAT, Ricardo Salinas Pliego reiteró que no es un tema administrativo o económico, sino que es una persecución política que inició desde el sexenio anterior.