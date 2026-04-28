Mediante un comunicado dirigido al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas rechazó la creación y el reconocimiento de partidos políticos en Oaxaca dentro la categoría “indígena”.

Defendiendo el ejercicio pleno de derecho a la autonomía, misma que no debe ser limitada, condicionada ni subordinada a estructuras políticas, el Consejo expresa su postura indicando que no garantizan una representación política efectiva para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Este posicionamiento surge ante las reuniones que la IEEPCO ha iniciado a través de Foros Regionales dirigidos a pueblos indígenas y afromexicanos, a quienes instan a la creación de un partido local para su reconocimiento.

En los foros han participado más de 100 personas de provenientes de 46 pueblos mixtecos, náhuatl, mazatecos y cuicatecos, todos ellos pertenecientes al estado.

Rechazan creación de partidos políticos indígenas en Oaxaca (Mateos Hinojosa / Cuartoscuro / Isabel Mateos Hinojosa)

Consejo reconoce candidaturas independientes indígenas

Advirtiendo que un partido político condiciona la representación e implica una regresión en el estándar de protección de los derechos fundamentales, el Consejo recuerda que el marco jurídico estatal reconoce mecanismos colectivos de participación política como lo son las “candidaturas independientes indígenas” para elecciones de diputaciones y de gubernatura.

Lo que confirma que la representación política indígena no se agota ni debe supeditarse al sistema de partidos.

“En ese contexto, el proceso de consulta impulsado por el IEEPCO presenta serias preocupaciones de constitucionalidad y convencionalidad, en tanto que su objetivo no se orienta en ampliar el ejercicio de estos derechos, sino a regular y eventualmente determinar las condiciones bajo las cuales un partido político pues ostentarse como indígena” Consejo Nacional de Pueblos Indígenas

Por lo que hace un llamado al IEEPCO y al Congreso de Oaxaca para garantizar mecanismos propios de autogobierno y participación política directa, sin intermediarios (partidos políticos).

“El ejercicio de la autonomía y libre determinación de nuestros pueblos no puede delegarse a partidos políticos; se debe ejercer directamente” Consejo Nacional de Pueblos Indígenas

Actualmente, Oaxaca cuenta con 418 de sus 570 municipios regidos por sistemas normativos internos, donde la Asamblea General Comunitaria es la máxima autoridad de decisión.