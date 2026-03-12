Ricardo Monreal junto con otros funcionarios de Morena y Manuel Velasco, sostuvieron reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum tras el rechazo de la reforma electoral.

Tanto el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, como en el Senado, acudieron a Palacio Nacional para revisar agenda legislativa que incluiría el Plan B.

Reunión con Claudia Sheinbaum podría abordar Plan B de reforma electoral: Ricardo Monreal

Previo a entrar a Palacio Nacional para mantener una reunión con Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal adelantó que se podría abordar el Plan B de la reforma electoral.

“Obviamente revisaremos el resultado legislativo de ayer y los escenarios de la próxima semana”. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados

Tal como declaró Ricardo Monreal a medios antes de la reunión, en la revisión de la agenda legislativa también se abordaría el resultado en la Cámara de Diputados y Senado.

Ricardo Monreal no reveló de momento de qué trataría el Plan B, aunque no descartó que se trate de leyes secundarias o temas que no se incluyeron en la reforma rechazada.

Tras reunión con Ricardo Monreal, medios como Radio Fórmula señalan que el Plan B podría llegar mañana jueves 12 de marzo al Congreso.

Ignacio Mier y Manuel Velasco también estuvieron presentes en reunión con Claudia Sheinbaum

Aunado a la visita de Ricardo Monreal a Palacio Nacional la tarde del 11 de marzo, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, también llegó a la reunión.

Aunque Ignacio Mier no dio declaraciones para medios de comunicación y tampoco se ha pronunciado sobre el rechazo de la reforma electoral.

Por otra parte, también fue visto ingresando a Palacio Nacional a Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde en el Senado; tampoco dio declaraciones a su llegada.

Reunión en Palacio Nacional tras rechazo de la reforma electoral; se plantearía el Plan B (Captura de pantalla)

Previo a reunión con Claudia Sheinbaum, Manuel Velasco mencionó que se buscaría seguir adelante y que el rechazo en la Cámara de Diputados no afectaría la coalición.