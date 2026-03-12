Claudia Sheinbaum prepara un Plan B de su reforma electoral que, según el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados sí sería constitucional.

“Es reforma constitucional porque los cuatro temas que ella comenta por la mañana son reforma constitucional. Tanto la disminución del número de representantes en los ayuntamientos, en los congresos locales, la reducción del gasto, incluso lo de revocación de mandato y la consulta, todos son reforma constitucional” Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados

Ricardo Monreal explicó que los cambios planteados por la presidenta requieren modificaciones a la Constitución y no sólo a leyes secundarias.

Aunque aún no se conoce la fecha exacta de su presentación en el Congreso, Sheinbaum adelantó que la iniciativa de reforma electoral será enviada el lunes 16 de marzo de 2026, con propuestas para reducir privilegios y fortalecer la participación ciudadana.

Ricardo Monreal aún desconoce cuándo llegará el Plan B de la reforma electoral

El coordinador parlamentario Monreal de Movimiento Regeneración Nacional también fue cuestionado sobre cuándo llegará formalmente la iniciativa del Plan B de la reforma electoral al Congreso.

Sin embargo, el legislador señaló que aún no conoce el día ni la hora exacta en que será presentada ante la Cámara de Diputados.

Durante la conferencia conocida como “mañanera del pueblo”, realizada el 12 de marzo de 2026, la presidenta Sheinbaum adelantó que el nuevo proyecto sería enviado al Congreso el próximo lunes 16 de marzo, aunque no precisó el horario.

La mandataria también explicó que el documento aún se encuentra en proceso de redacción, motivo por el cual será entregado hasta esa fecha.

¿De qué trata el Plan B de la reforma electoral de Claudia Sheinbaum?

De acuerdo con lo adelantado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el Plan B de la reforma electoral contempla varios cambios enfocados en reducir costos y ampliar los mecanismos de participación ciudadana.

Entre los puntos principales de la iniciativa destacan:

Disminuir los privilegios que persisten en los congresos locales

Reducir los privilegios en los gobiernos municipales

Fortalecer la consulta popular

Impulsar la revocación de mandato a partir de los 3 o 4 años de gobierno

Encuesta: PVEM y PT no son percibidos como parte central de la Cuarta Transformación

La más reciente encuesta de MetricsMx revela que Claudia Sheinbaum mantiene un sólido respaldo ciudadano, con un 73.3% de aprobación a su gestión. Sin embargo, el estudio también muestra que los partidos aliados PVEM y PT no son percibidos como parte central de la Cuarta Transformación.

La ciudadanía considera que, en temas como la reforma electoral, estos partidos han priorizado intereses propios antes que el proyecto presidencial, lo que marca un distanciamiento en la percepción pública.