Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, aseguró que este gobierno no tiene pacto con criminales, así lo dijo en su comparecencia ante la Cámara de Senadores por el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“En el gobierno de México no tenemos compromisos mafiosos ni pactos con criminales, estamos del lado correcto, del lado del pueblo y decimos cero corrupción y cero impunidad. Y sí alguien cruza la línea del cumplimiento de la ley, asumirá consecuencias trátese de quien se trate” Rosa Icela Rodríguez. Secretaria de Gobernación

La titular del segundo puesto más importante en el gabinete, Rosa Icela Rodríguez, dijo que si alguien cruza la línea del cumplimiento de la ley debe asumir las consecuencias “trátese de quien se trate”.

Rosa Icela Rodríguez da inusual saludo a Adán Augusto López Hernández

Rosa Icela Rodríguez dio un saludo a los integrantes de la Cámara de Senadores, entre ellos a Adán Augusto López Hernández, titular de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Senadores y enlistó a los coordinadores de cada partido.

Cabe recordar que normalmente en la comparecencias no se saluda particularmente más allá de quienes están en la Mesa Directiva, en este caso Laura Itzel Castillo y la “honorable asamblea”.

La mención de Adán Augusto López Hernández desató aplausos en el Pleno de la Cámara de Senadores.

Agenda de comparecencias en el Senado por el Primer informe de Gobierno

La Cámara de Senadores informó que el Pleno ya tiene conformada la agenda de comparecencias del secretarios de Estado por el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbuam.

En primer lugar, inició la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez la mañana de este 30 de septiembre ante el Pleno de la Cámara de Senadores.

A las 17:30 horas de este martes 30 de septiembre, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, se reunirá con la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Cámara de Senadores, para rendir cuentas sobre la política ambiental y climática.

El miércoles 1 de octubre, se tiene programada la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Abraham Amador Zamora, para analizar los retos económicos y fiscales de la nación, ante el Pleno de la Cámara de Senadores.

La presidenta del Senado del a República, Laura Itzel Castillo, asentó que con las audiencias públicas se garantiza el diálogo abierto, que las comparecencias son muestra de un gobierno que escucha y rinde cuentas, y que con el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se construye el segundo piso de la Cuarta Transformación.