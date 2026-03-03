La iniciativa de reforma electoral de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, podría llegar este martes 3 de marzo de 2026 a la Cámara de Diputados, informó la legisladora Kenia López Rabadán.

La presidenta de la Cámara baja señaló que espera recibir el documento formal para proceder de inmediato con su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

Kenia López Rabadán espera publicar la reforma electoral en la Gaceta

En entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula, Kenia López Rabadán reveló que esperaba recibir la iniciativa hasta las 20:00 horas del lunes 2 de marzo; sin embargo, el documento no llegó ese día.

Posteriormente, confirmó que la propia presidenta Claudia Sheinbaum informó que la reforma electoral será entregada este martes 3 de marzo.

Además en un encuentro con medios la noche del lunes, la legisladora aseguró que, una vez recibido el proyecto, ordenará su publicación inmediata en la Gaceta Oficial para que se conozca el contenido completo.

“Una vez que llegue el documento ordenaré su publicación en la Gaceta Oficial para que todos para que todo México pueda conocer específicamente ya con el articulado, de qué se trata esta reforma” Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados

Creen que reforma electoral podría discutirse esta misma semana

La presidenta de la Cámara de Diputados indicó que, tras recibir la iniciativa, notificará a los 500 legisladores o, en su caso, la turnará a comisiones para su dictamen correspondiente.

Incluso, consideró que la reforma electoral podría discutirse y eventualmente el miércoles, dependiendo de los acuerdos parlamentarios.

Continúan reuniones con partidos aliados ante reforma electoral de Sheinbaum

En la misma entrevista, Kenia López Rabadán señaló que aún continúan las conversaciones entre las fuerzas políticas para avanzar en la aprobación de la reforma electoral.

“Me han dicho que al parecer tendrán otra reunión el día de hoy y nosotros en la Cámara de Diputados esperaremos la iniciativa” Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados

Cabe recordar que para su aprobación se necesita que los partidos aliados del Partido del Trabajo (PT), y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) voten junto con Morena para obtener 364 votos.

Por lo que aún se desconoce cómo podría ocurrir estos acuerdo para que la reforma electoral de Sheinbaum sea aprobada.