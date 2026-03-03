La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que este martes 3 de marzo de 2026 llega la reforma electoral al Congreso de la Unión.

Desde su conferencia mañanera del pueblo de este martes 3 de marzo, explicó los motivos del porqué no se entregó la iniciativa de reforma electoral.

De acuerdo con la presidenta de México, debido a una revisión final, hizo unos comentarios en artículos adicionales de la reforma, por esta razón no se entregó ayer, 2 de marzo, como se esperaba en la Cámara de Diputados.

“Me entregaron la redacción de la reforma y todavía tuve yo algunos comentarios. Les platico esencialmente se modificaron algunos artículos adicionales (...) que tienen que ver con lo electoral, y les comenté que no era necesario. Entonces se concentra nada más en la modificación de algunos artículos constitucionales que están relacionados exclusivamente con lo electoral. Hoy en la tarde la revisamos para que no haya ninguna contradicción, ningún problema, por eso no se envió el día de ayer” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum espera enviar reforma electoral hoy 3 de marzo por la tarde

Por su parte tras la revisión de los artículos adicionales que realizó la presidenta Sheinbaum, ahora sí, se espera que hoy por la tarde se envié la reforma electoral a la Cámara de Diputados.

Pese a que la presidenta Sheinbaum no reveló qué artículos se modificaron, afirmó que eran algunos que no estaban relacionados con la reforma.

Aún se desconoce en qué horario sea enviada la reforma electoral hoy 3 de marzo, si esta podría llegar a comisiones y se apruebe de manera inmediata para que sea discutida ante el pleno.

Sin consenso se enviará reforma electoral pero PVEM afirma apoyarla en un 95%

Aunque Ricardo Monreal confirmó anoche que aún no se tenía un consenso de la reforma electoral con los partidos aliados del Partido del Trabajo (PT), y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tras una reunión en Palacio Nacional, hay posturas encontradas sobre la misma.

Debido a que el senador del PVEM, Manuel Velasco declaró que su partido sí estaba de acuerdo hasta con un 95%, pero que hay un 5% donde tienen diferencias.

De estas parten del tema la las listas de representación proporcional, la propuesta del PVEM, plantea que para aquellos que tuvieran los mejores segundos lugares en la jornada electoral, fueran los que pudiera acceder al cargo como plurinominales.