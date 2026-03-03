El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no será enviada la noche de este lunes al Congreso.

Al salir de una reunión en Palacio Nacional, el legislador explicó que la Comisión Presidencial encargada de elaborar la reforma electoral se encuentra en la fase final de revisión y ajustes técnicos.

Monreal precisó que el proyecto aún está siendo concluido por el equipo responsable, por lo que su presentación formal ante la Cámara de Diputados se realizará una vez que esté completamente integrado.

La noche de este lunes, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó a través de redes sociales que hasta ese momento la iniciativa no había sido recibida en el recinto legislativo.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO / Galo Cañas Rodríguez)

Nota en desarrollo. En breve más información...