Saúl Monreal pide esperar que se presenten pruebas contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pero asegura que no habrá impunidad.

“Vamos a esperar y respetar y esperar a ver qué dicen tanto el gobernador como el senador, a ver cuál es su opinión (…) Nunca, nunca, porque no lo ha dicho nuestra presidenta, no debe de haber impunidad y menos en nuestro país” Saúl Monreal

En conversación con varios medios, Saúl Monreal destacó que no cree que la acusación por presuntos vínculos con el narcotráfico contra Rubén Rocha Moya afecte a Morena.

Saúl Monreal insta a esperar las pruebas contra Rocha Moya y su posible vínculo con el narcotráfico

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos formales contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

'Nunca vamos a proteger, no debe haber impunidad': El senador Saúl Monreal pidió esperar pruebas sobre el presunto vínculo de Rubén Rocha e Inzunza con el narcotráfico tras la acusación de EU.



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En medio de las acusaciones en su contra, Saúl Monreal pidió esperar las pruebas y aseguró que serán las autoridades mexicanas las encargadas de investigar.

“Quien sea, hay que esperar. Primero, aquí hay instancias que el gobierno en ese ámbito de colaboración y de cooperación presente las pruebas o presente las evidencias de ese vínculo que hay y aquí serán juzgados o aquí serán investigados” Saúl Monreal

Luego de que las acusaciones vienen de Estados Unidos, Saúl Monreal destacó que el Gobierno de México debe de tener todas las evidencias y una vez que se tengan se podrá analizar su caso.

“Cada quien tendrá que responder por sus propios hechos. No, porque tendremos, aunque estén acusados en Estados Unidos, aquí el gobierno de México debe de tener información y debe de tener todas las evidencias que hay y una vez que se tengan se podría analizar” Saúl Monreal

Saúl Monreal dejó en claro que no habrá impunidad, pero antes de hacer una acusación se deben de mostrar las pruebas.

“Todo se está castigando. Ustedes lo han visto, hasta elementos de la marina, a todos los que tengan relación y que haya evidencia, se tendrá que castigar” Saúl Monreal

Durante su conversación Saúl Monreal señaló que los implicados deben de dar sus argumentos de las acusaciones en su contra.

“Tienen que aclarar y tienen que dar sus argumentos también, los dos, tanto el gobernador como el senador” Saúl Monreal

Rocha Moya cree que Estados Unidos primero tuvo que haberle informado al Gobierno de México sobre las acusaciones contra Rubén Rocha Moya

Al ser cuestionado sobre si Rubén Rocha Moya debería pedir licencia, Saúl Monreal destacó que no es necesario hasta que Estados Unidos presente las pruebas en su contra.

“No, hasta que se tengan, porque eso los está acusando, se tengan los elementos. Si no hay elementos, si no hay acreditaciones, si no hay elementos para una posible renuncia o pedir licencia, pues no tiene por qué hacerlo” Saúl Monreal

Saúl Monreal puntualizó que no es que no creen en los señalamientos de Estados Unidos en contra de Rubén Rocha Moya, pero se deben de seguir los procedimientos.

“Sí creemos, pero todo bajo un procedimiento. Mire, lo hemos hecho, por eso, como en el caso de Chihuahua, fueron, se rebasaron los procedimientos. Estuvieron por debajo del agua, eso es lo que no se va a permitir” Saúl Monreal

Para Saúl Monreal, Estados Unidos primero tuvo que haber comunicado las acusaciones contra Rubén Rocha Moya al gobierno de México.

“Lo demás se tiene que hacer en coordinación y bajo la comunicación con los gobiernos, tanto de Estados Unidos como de México. Por supuesto, y decir, tenemos estas acusaciones, tenemos estas pruebas o estos elementos, ¿y qué vamos a hacer? Eso es lo ideal, que haya esa coordinación” Saúl Monreal

Saúl Monreal señaló que debe de haber coordinación y comunicación entre los gobiernos e instó la importancia de seguir protocolos.

“Hasta ahorita ha funcionado esa coordinación y esa comunicación. No creo, no creo. Vamos a esperar a ver. No, aquí hay, si rompe con los protocolos, si rompe con, o sea, si hay elementos de seguridad de Estados Unidos en su territorio, por supuesto, pero mientras, ahorita no hay elementos” Saúl Monreal

Por último, Saúl Monreal instó a esperar a que se muestren las pruebas de las acusaciones en contra de Rubén Rocha Moya.

Además considera que estás acusaciones no afectarán a Morena, pues cada persona se debe de hacer responsable de sus actos.

“No, vamos a esperar a que tengamos los elementos y por qué están acusados. No creo, porque cada quien se hace responsable de sus propios actos y de sus propios hechos” Saúl Monreal

Cabe señalar que las autoridades estadounidenses sostienen que Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios mexicanos utilizaron sus posiciones de poder para colaborar con el narcotráfico, facilitando el envío masivo de drogas a cambio de sobornos y apoyo político.