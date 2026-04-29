El senador del PAN, Ricardo Anaya, pidió que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, comparezca ante el Senado para responder por la acusación que pesa en su contra en Estados Unidos.

“Yo pedí en esta tribuna hace dos sesiones, y lo hice por escrito, que se citara a Rocha Moya en este Senado de la República” Ricardo Anaya

Así lo demandó el excandidato presidencial al recordar que desde hace algunos días ya había pedido que se llamara a comparecer el mandatario, por lo que insistirá en que se le cite.

Además, se pronunció a favor de la instalación de una Comisión Permanente que se encargue de revisar a profundidad la acusación que la Fiscalía de Nueva York lanzó contra Rubén Rocha.

Rubén Rocha Moya rompe el silencio por acusación en Estados Unidos (Yazmín Betancourt)

Ricardo Anaya exige comparecencia de Rubén Rocha ante acusación de Fiscalía de Nueva York

El miércoles 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la autoridad judicial de Estados Unidos, el mandatario estatal es acusado de diversos delitos como narcotráfico, armas y homicidios, caso por el que Ricardo Anaya ya se pronunció.

En la sesión ordinaria del mismo día, el panista exigió que se cite a Rubén Rocha Moya para que comparezca en el Senado por las acusaciones que se le imputan.

“Ya es oficial que hay una acusación formal, penal, por narcotráfico en los Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya” Ricardo Anaya

Desde la tribuna del Senado, Ricardo Anaya recordó que algunas sesiones atrás, ya había pedido que se llamara a comparecer al gobernador, pues incluso mostró el acuse de recibo de su solicitud.

En ese sentido, resaltó que ahora que ya existe una acusación formal en Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, es todavía más necesario que ofrezca una explicación ante el Senado.

Ricardo Anaya a favor de instalar una Comisión Permanente por caso Rubén Rocha

Al exigir que se llame a comparecer a Rubén Rocha por la acusación en su contra en Estados Unidos, Ricardo Anaya también se pronunció a favor de instalar una Comisión Permanente por el caso.

“Adelanto que voy a hablar a favor de la integración de la Comisión Permanente por cuanto ve a las y a los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional” Ricardo Anaya

Tras destacar que esa es la postura de la bancada del PAN, Ricardo Anaya dijo que se buscará que en cada miércoles que sesiones la comisión, se va a analizar el contexto político actual.

Asimismo, resaltó que en todas las reuniones de la Comisión Permanente, también se va a demandar la comparecencia de Rubén Rocha ante el Senado, pues lo que se necesita es caridad.