Jorge Álvarez Máynez se lanza contra Rubén Rocha Moya y pide que deje el cargo.

Las acusaciones hacia Rocha Moya por parte de Estados Unidos provocaron la reacción de Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano.

Álvarez Máynez pide que Rocha Moya deje el cargo

Vía redes sociales, Álvarez Máynez pidió que Rocha Moya deje el cargo como gobernador de Sinaloa.

Máynez insistió que el gobierno debe “deslindarse” de Rubén Rocha Moya y permitir que se haga una investigación ante los señalamientos en su contra.

Asimismo, Álvarez Máynez enfatizó que el parámetro político debe ser la severidad con que se ha actuado en el caso de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

“El gobierno federal debe deslindarse de Rubén Rocha de forma inmediata y permitir que sea investigado. La severidad con la que han actuado frente a la gobernadora de Chihuahua debe ser el parámetro. Lo mismo aplica para el @senadomexicano. Rocha no debe seguir siendo gobernador." Jorge Álvarez Máynez

Los cuestionamientos de Álvarez Máynez hacia el gobernador de Sinaloa no son algo nuevo.

El partido Movimiento Ciudadano ha solicitado la comparecencia de Rubén Rocha Moya para que responda a la crisis de seguridad que se vive en Sinaloa.

Álvarez Máynez se lanza contra Rocha Moya y pide que deje el cargo (@AlvarezMaynez / X)

Sin embargo, el mensaje del coordinador nacional de Movimiento Ciudadano llega luego de que la Fiscalía de Nueva York acusara a Rocha Moya y nueve funcionarios mexicanos por conspiración de narcoterrorismo en asociación con el Cártel de Sinaloa.

Según documentos judiciales, los imputados presuntamente recibieron apoyo de la organización criminal “Los Chapitos” para ganar las elecciones estatales en 2021 y permitir operaciones en el estado.

De acuerdo con e fiscal Jay Clayton, Rocha Moya fue elegido gobernador gracias a que la facción de “Los Chapitos” secuestró e intimidó a sus rivales políticos.

Ante tales señalamientos, Rocha Moya rechazó de forma categórica las acusaciones realizadas por Estados Unidos, asegurando que carecen de sustento.