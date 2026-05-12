Saúl Monreal frena aspiración de Verónica Díaz en Zacatecas por reglas de nepotismo en Morena.

La senadora Verónica Díaz Robles no puede ser candidata a la gubernatura de Zacatecas en 2027, asegura su compañero de bancada, Saúl Monreal.

Saúl Monreal pide revisar reglas contra nepotismo ante posible candidatura de Verónica Díaz en Zacatecas

Durante una entrevista, el senador Saúl Monreal pidió revisar reglas contra nepotismo ante posible candidatura de Verónica Díaz en Zacatecas.

De acuerdo con Saúl Monreal, las aspiraciones no son viables porque Verónica Díaz estuvo casada y tuvo hijos con su hermano, Luis Enrique Monreal.

“Por supuesto que sí (aplica prohibición por nepotismo), porque hay hijos que se apellidan Monreal, Monreal Díaz. Entonces, esto es de análisis jurídico. Yo creo que jurídicamente no puede, pero hay que investigarlo bien." Saúl Monreal

Desde la perspectiva de Saúl Monreal, ese lazo familiar sitúa a Verónica Díaz en el “cuarto grado de parentesco” con un funcionario en el cargo.

Saúl Monreal (ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM / Adolfo Vladimir)

Por lo que, según las reglas prohibición del nepotismo en Morena, la candidatura de Verónica Díaz en Zacatecas no puede ser.

Saúl Monreal descalificó las aspiraciones de su compañera de bancada.

Expresó que al haber sido cuñada y tía de los hijos de David Monreal, actual gobernador de Zacatecas, se abre un debate jurídico por nepotismo.

Asimismo, Saúl Monreal destacó que no es una descalificación personal hacia Verónica Díaz, sino una observación sobre las reglas contra el nepotismo que se han establecido en Morena.

Por su parte, Verónica Díaz ha expresado sus intenciones de ser candidata en 2027 al gobierno de Zacatecas.

Además, la senadora ha generado polémica al publicar en redes sociales un mensaje en el que se dice “orgullosamente monrealista”.

“Hace 20 años, iniciaba mi educación media superior. Adolescente de 16 años, formé parte de la “Alianza Juvenil por la Dignidad y la Democracia” nuestro propósito: Llevar al gobierno del estado a quien sin duda, la historia lo ha colocado como el mejor gobernador de Zacatecas, Dr. Ricardo Monreal Ávila. Un sexenio en el que Zacatecas figuró en el gran concierto nacional. Aprendí y he aprendido de la mano de mis líderes Ricardo, David y Saúl que no hay mejor lucha que la que se fragua desde abajo, con adversidades pero siempre con la gente en el centro de las decisiones. Hoy, a distancia mi corazón se llena de orgullo al decir que formo parte del movimiento político más importante en la historia de nuestro estado; el #Monrealismo. Soy Verónica Díaz, soy Zacatecana y soy #Orgullosamente Monrealista" Verónica Díaz