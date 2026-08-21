Ante los cuestionamientos que se han lanzado contra los lineamientos de defensa de derechos a las audiencias, Ricardo Monreal consideró que es muy probable que se le hagan cambios al planteamiento.

“Creo que se va a mejorar y van a quedar todos satisfechos de los alcances de estos lineamientos” Ricardo Monreal

Así lo adelantó el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados al aseverar que cualquier elemento que pueda afectar la libertad de expresión, va a ser rechazado por la misma Claudia Sheinbaum.

En ese sentido, Ricardo Monreal sostuvo incluso que los cambios que se hagan a los lineamientos para la defensa de los derechos de la audiencias, serán para mejorarlos.

Ricardo Monreal: Lineamientos de derechos de las audiencias serán cambiados para mejorarlos

El 24 de julio de 2026, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) presentó un anteproyecto de lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias.

Luego de ello, diversos sectores y organizaciones han advertido que la propuesta contiene elementos que podrían permitir que las autoridades desplieguen acciones de censura en contra de los medios de comunicación y la prensa.

Ricardo Monreal (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Por lo anterior, Ricardo Monreal adelantó que lo más seguro es que el anteproyecto pase por diversos cambios para mejorar los lineamientos y se eliminen los posibles riesgos que se han denunciado.

“Estoy seguro que está alejado el fantasma de la censura, el fantasma de la represión mediática, el fantasma de la persecución por tu forma de pensar, de expresar o de difundir la noticia” Ricardo Monreal

Entrevistado en el noticiario radiofónico de Pepe Cárdenas, Ricardo Monreal señaló que lo más probable es que la propuesta de la CRT se modifique para dejar satisfecho a todos los sectores involucrados.

Por eso, el legislador federal garantizó que el “fantasma de la censura” está muy alejado del tema y, en cambio, lo que se va a priorizar es la protección de las garantías individuales y de la libertad de expresión

Claudia Sheinbaum no acepta que se censure, afirma Monreal

Al aseverar que los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias se van a cambiar, Ricardo Monreal sostuvo que las modificaciones se harán por la postura de Claudia Sheinbaum.

Sobre el punto, el diputado de Morena se dijo convencido de que la presidenta no tiene ninguna intención de desplegar mecanismos que permitan la censura o coarten la libertad de expresión.

“Nunca va a aceptar y nunca va a permitir o tolerar que se censure, que haya esta actitud por parte de autoridad alguna” Ricardo Monreal

Por eso, al insistir en que sabe que el carácter de Claudia Sheinbaum es a favor de las libertades, dijo que con los cambios que se hagan a los lineamientos, se va a mejorar el anteproyecto.