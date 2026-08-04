Luisa Alcalde, titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, compartió que los lineamientos sobre derechos de las audiencias garantizan la información veraz.

Desde la conferencia mañanera del 4 de agosto de 2024, Luisa Alcalde resaltó que éstos no buscan la censura sino la garantía de que la información sea veraz y verificadas en favor de las audiencias.

“Los lineamientos no hablan en ningún caso de que se sancionen contenidos, de que sea el Estado quien determine qué es verdad, qué no es verdad, no es el caso. Son los propios medios de comunicación quienes tienen la obligación de emitir códigos de ética” Luisa Alcalde

Asimismo, resaltó que dependerá de cada medio de comunicación evaluar la información que presentan a las audiencias e informar cómo van a garantizar que la información sea veraz.

Esto dicen los lineamientos sobre derechos de las audiencias

Luisa Alcalde compartió los lineamientos que se han planteado para la defensa de los derechos de las audiencias que se ha propuesto.

Asimismo, resaltó que los lineamientos están a consulta pública y no se han publicado en el Diario Oficial de la Federación; además, resaltó que no se trata de una medida para censurar a los medios de comunicación.

Entre los lineamientos se encuentran:

Distinción entre publicidad y contenidos.

en televisión abierta o de paga, se debe hacer visible la publicidad con el símbolo “P”.



en radio o audio de paga, deberá decirse de manera clara cuando el contenido se trate de publicidad.

Distinción entre información y opinión.

en televisión abierta o de paga, los contenidos noticiosos deben contener plecas, cortinillas, mensajes en la pantalla o cualquier otro elemento que permita identificar si se trata de un contenido noticioso o de una opinión. Elementos que deberán incorporarse al menos al inicio y al final del programa.



en contenidos sin secciones o espacio informativos se debe de contar con plecas, cortinillas, mensajes en la pantalla o cualquier otro elemento que permita identificar el mensaje noticioso de la opinión. Elementos que deberán incorporarse al menos al inicio y al final del programa.



En contenidos de opinión se debe incorporar plecas, cortinillas, mensajes en la pantalla o cualquier otro elemento que permita identificar que la persona comunicadora expresa principalmente sus opiniones. Elementos que deberán incorporarse al menos al inicio y al final del programa.



en radio o audio de paga, se deberán incorporar elementos sonoros que permitan identificar cuando se trata de una opinión o un mensaje noticioso. Elementos que deberán incorporarse al menos al inicio y al final del programa.

Lineamientos sobre derechos de las audiencias contemplan sanciones

Por otra parte, se señala que los lineamientos sobre derechos de las audiencias también contemplan sanciones.

De acuerdo con lo expuesto por Luisa Alcalde, éstas serán presentadas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones en caso de:

no emitir Código de Ética

no nombrar defensor de las audiencias

no poner a disposición de las audiencias mecanismos de defensa

Sin embargo, en ningún caso se sancionará por los contenidos que emitan los medios de comunicación.