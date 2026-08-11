José Antonio García Herrera es el presidente del Consejo Directivo Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) que emitió su postura ante el derecho de las audiencias, por lo que te damos detalles de quién es como:

¿Quién es José Antonio García Herrera, presidente del Consejo Directivo Nacional de la CIRT?

¿Qué edad tiene José Antonio García Herrera, presidente del Consejo Directivo Nacional de la CIRT?

¿José Antonio García Herrera, presidente del Consejo Directivo Nacional de la CIRT tiene pareja?

¿Qué signo es José Antonio García Herrera, presidente del Consejo Directivo Nacional de la CIRT?

¿José Antonio García Herrera, presidente del Consejo Directivo Nacional de la CIRT tiene hijos?

¿Qué estudió José Antonio García Herrera, presidente del Consejo Directivo Nacional de la CIRT?

¿En qué trabajó José Antonio García Herrera, presidente del Consejo Directivo Nacional de la CIRT?

José Antonio García Herrera, presidente del Consejo Directivo Nacional de la CIRT (José Antonio García Herrera / LinkedIn)

¿Quién es José Antonio García Herrera, presidente del Consejo Directivo Nacional de la CIRT?

José Antonio García Herrera es un abogado mexicano especializado en telecomunicaciones, radiodifusión y medios de comunicación. Nació en Tulancingo, Hidalgo, y desde agosto de 2021 ocupa la presidencia del Consejo Directivo Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), quienes emitieron una postura ante los lineamientos del derecho de las audiencias.

Además de su trayectoria dentro de la CIRT, es socio fundador de García Herrera Valdez y Asociados y ha desarrollado una carrera de más de 30 años vinculada con el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión.

José Antonio García Herrera, presidente del Consejo Directivo Nacional de la CIRT (José Antonio García Herrera / LinkedIn)

¿Qué edad tiene José Antonio García Herrera, presidente del Consejo Directivo Nacional de la CIRT?

José Antonio García Herrera nació el 16 de abril de 1967, de acuerdo con el perfil publicado por la propia CIRT, por lo tanto, tiene 59 años en agosto de 2026.

¿José Antonio García Herrera, presidente del Consejo Directivo Nacional de la CIRT tiene pareja?

No existe información pública y verificable sobre una pareja sentimental de José Antonio García Herrera. El perfil oficial de la CIRT y las semblanzas públicas consultadas se concentran en su trayectoria profesional, por lo que no es posible confirmar si actualmente tiene pareja.

José Antonio García Herrera, presidente del Consejo Directivo Nacional de la CIRT (CIRT)

¿Qué signo es José Antonio García Herrera, presidente del Consejo Directivo Nacional de la CIRT?

José Antonio García Herrera nació el 16 de abril de 1967, por lo que su signo zodiacal es Aries.

¿José Antonio García Herrera, presidente del Consejo Directivo Nacional de la CIRT tiene hijos?

No hay información pública y verificable que confirme si José Antonio García Herrera tiene hijos.

¿Qué estudió José Antonio García Herrera, presidente del Consejo Directivo Nacional de la CIRT?

José Antonio García Herrera estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad del Valle de México, entre 1986 y 1990. Su tesis profesional estuvo relacionada con el procedimiento administrativo para obtener una concesión para prestar el servicio público de televisión por cable en México.

Posteriormente, en noviembre de 2001, obtuvo su título profesional expedido por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Ha tomado cursos de actualización en derecho fiscal, lavado de dinero, derecho civil y mercantil, además de seminarios y diplomados en derecho notarial y telecomunicaciones.

José Antonio García Herrera, presidente del Consejo Directivo Nacional de la CIRT (José Antonio García Herrera / LinkedIn)

¿En qué trabajó José Antonio García Herrera, presidente del Consejo Directivo Nacional de la CIRT?

Su carrera profesional está estrechamente ligada a la radiodifusión y las telecomunicaciones, ocupando diferentes puestos en los medios como:

De 1988 a 2002: diversos puestos en Grupo ACIR, destacando como Director Jurídico en la gestión legal en radiodifusión.

Socio fundador de García Herrera Valdez y Asociados en asesoría en telecomunicaciones, radiodifusión, litigio administrativo, laboral y común; trámites de concesiones, marcas y derechos.

Desde 2016: Notario Público 115 de Quintana Roo.

Desde 2022 (aprox.): Director Corporativo de Grupo Capital Media en medios como Efekto TV y Reporte Índigo.

Participación en Comités de Trabajo de la CIRT en regulación y contratos.

Desde 2021: Presidente del Consejo Directivo Nacional de la CIRT que representa a la industria de radio y televisión comercial en México.

También es socio fundador de García Herrera Valdez y Asociados. Dentro de la CIRT participa desde 1999 en distintos comités de trabajo relacionados con radiodifusión, regulación y revisión de contratos.