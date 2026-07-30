Tras la publicación de los lineamientos para proteger los derechos de las audiencias, Claudia Sheinbaum sostuvo que no apelan a la censura en los medios de comunicación.

Asimismo, dijo que de querer censurar a los medios ya se hubiera ejercido en televisoras como TV Azteca, aludiendo a que gran parte de su programación es dedicada a criticar su gobierno.

Claudia Sheinbaum descarta censura por los lineamiento a favor de las audiencias

La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada en la conferencia de hoy 30 de julio de 2026, sobre la censura que acusan por los lineamientos para proteger los derechos de las audiencias.

De nueva cuenta, Sheinbaum subrayó que estos no ejercerán la censura en los medios de comunicación, asegurando que además serán sometidos a consulta pública y se pueden modificar.

“No hay ni habrá censura porque es nuestra convicción”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Asimismo, aseguró que si su gobierno ya hubiera querido censurar a medios que no están en favor de la Cuarta Transformación, lo hubiera hecho. En cambio, lo que hacen es dar su derecho de réplica en las conferencias del pueblo.

Sheinbaum sostuvo que lo que ellos hacen es valerse de herramientas como El Detector de Mentiras, para evidenciar información que está mal y más no para callar a los medios, sino exponer lo correcto.

Claudia Sheinbaum reconoce que TV Azteca critica su gobierno en toda su programación

Claudia Sheinbaum volvió a negar que vaya a existir censura luego de que se compartieron los lineamientos para proteger los derechos de las audiencias, reconociendo que de ser así ya se hubiera censurado a TV Azteca.

La mandataria aseguró que si quisieran censurar las críticas de los medios a su gobierno, TV Azteca sería el primero en ser callado. Además de que habló de “una televisora” que en su programación total se dedica a “hablar mal del gobierno”, aunque el programa no sea ni de política.