El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, defendió a Claudia Sheinbaum ante las recientes críticas de la articulista Mary O’Grady en el diario Wall Street Journal (WSJ).

“México vive el momento de mayor libertad y democracia de su historia” Roberto Velasco

Fue por medio de un artículo publicado en el mismo medio de comunicación, que Roberto Velasco defendió a la presidenta al sentenciar que “la prensa mexicana sigue siendo libre”.

En el texto de Mary O’Grady publicado por el WSJ, se acusa que la propuesta de derechos de las audiencias implica un alto riesgo de censura para el periodismo en México.

Roberto Velasco defiende a Sheinbaum ante el WSJ (@SRE_mx)

Roberto Velasco sale en defensa de Claudia Sheinbaum

Ante la polémica que se generó debido a las críticas que Mary O´Grady lanzó contra Claudia Sheinbaum en el WSJ, Roberto Velasco salió en defensa de la presidenta con una carta.

En la misiva que fue publicada por el diario, el funcionario aseveró que la prensa mexicana sigue siendo libre, por lo que desmintió las acusaciones sobre un presunto clima de censura gubernamental.

Asimismo, Roberto Velasco recalcó que Sheinbaum encabeza un ejercicio inédito de apertura democrática al responder diariamente cuestionamientos de la prensa durante las mañaneras e incluso giras de trabajo.

“México vive el momento más libre y democrático de su historia. Durante la mayor parte de un siglo, un solo partido controló el espectro radioeléctrico y gobernó para unos cuantos, mientras que los periodistas rara vez tenían acceso al presidente” Roberto Velasco

En ese sentido, enfatizó que los medios de comunicación en México son libres de expresar posturas críticas, pues mantienen sus concesiones y derechos totalmente intactos.

En tanto, explicó que la defensa de los derechos de las audiencias busca proteger al público escucha, sustentándose en resoluciones emitidas oportunamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Finalmente, el representante diplomático reiteró en las páginas del WSJ que el debate nacional sobre las reformas estructurales se mantiene abierto para todas las corrientes de opinión.

Roberto Velasco defiende a Sheinbaum ante el WSJ (@SRE_mx)

¿Qué dijo el WSJ sobre Sheinbaum?

La defensa que hizo Roberto Velasco sobre la presidenta Claudia Sheinbaum, se dio luego de que la articulista Mary O’Grady advirtiera en el WSJ sobre supuestos riesgos de censura en México.

En su texto de opinión, la columnista sostuvo que la regulación de los derechos de las audiencias tendría la intención de restringir la libertad de expresión de concesionarios y periodistas en México.

Sobre ello, O’Grady acusó que la propuesta del nuevo marco regulatorio convertiría a los entes gubernamentales en árbitros de la verdad con atribuciones para supervisar los contenidos.

En ese sentido, enfatizó que el control sobre opiniones periodísticas e investigaciones académicas vulneraría la independencia editorial y deterioraría el clima democrático dentro del territorio nacional.