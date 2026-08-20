Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, adelantó que la próxima semana podrían presentarse los nuevos lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias, además de aclarar las dudas que surgieron sobre las multas contempladas en estas disposiciones.

Durante la mañanera del pueblo de este jueves 20 de agosto de 2026, Sheinbaum descartó que los nuevos lineamientos de las audiencias representen censura y explicó que se llevaron a cabo reuniones con distintos sectores para aclarar cómo se aplicarían las multas.

“Espero que la próxima semana se puedan presentar. Hay algo muy importante porque se ha dicho tanto de que estos lineamientos son censura y que el gobierno no quiere que se hable en contra del gobierno y que vamos a censurar por lo que se diga (...) yo espero que la próxima semana lo pueda emitir primero la Comisión y ya puede venir Luisa María a explicar en la mañanera cómo es que se dio este acuerdo y cómo quedan los lineamientos” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum aclara dudas sobre las multas de los nuevos lineamientos de las audiencias

La presidenta explicó que una de las principales dudas sobre los nuevos lineamientos de las audiencias estaba relacionada con los mecanismos para aplicar las multas.

Por esta razón, señaló que se han realizado reuniones con la Cámara de la Radio y la Televisión, radios comunitarias y distintos sectores de la sociedad para establecer mayor claridad sobre estas disposiciones.

Sheinbaum también destacó que los nuevos lineamientos contemplan un código de ética y la formalización de la figura del defensor de las audiencias, quien será responsable de recibir las quejas de los usuarios.

“Las dudas eran sobre todo en el tema de las multas, cómo se aplicarían estas multas porque podía quedar algún asunto de falta de claridad, entonces se han tenido muchas reuniones, no solo con la cámara, sino también con radios comunitarias, con distintos sectores de la sociedad y hay un acuerdo” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La presidenta agregó que los lineamientos incluyen el código de ética y establecen la manera en que el defensor de las audiencias recibirá las quejas.

Sheinbaum descarta que los nuevos lineamientos representen censura

Ante las críticas que han surgido en medios de comunicación y redes sociales, Sheinbaum rechazó que los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias tengan como objetivo censurar los contenidos o impedir las críticas contra el gobierno.

La presidenta consideró que estas disposiciones son relevantes porque, desde su perspectiva, representan un avance para la democracia en México.

“Entonces, desde mi punto de vista, lo que es muy relevante y es un avance en la democracia de nuestro país, no tienen nada que ver con la censura” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Los nuevos lineamientos serán presentados, de acuerdo con lo adelantado por Sheinbaum, la próxima semana, una vez que la Comisión correspondiente emita las disposiciones.