Ricardo Anaya, ex candidato a la presidencia de México, habla sobre el relanzamiento del PAN que Jorge Romero encabezó y celebra, pero admite que tuvieron errores garrafales en las alianzas pasadas.

“El PAN tiene que tener identidad para ser distinguible”. Ricardo Anaya, político.

El Partido Acción Nacional (PAN) tuvo un evento de relanzamiento y es Ricardo Anaya quien cree es buen inicio luego de vivir el costo del Pacto por México, alianza política que inició en 2012.

Ricardo Anaya celebra el relanzamiento del PAN

Ricardo Anaya habló del relanzamiento del PAN en entrevista con Denise Maerker celebrando el cambio que el partido ya está teniendo.

A Denise Maerker, Ricardo Anaya compartió que el PAN dio un buen paso con su relanzamiento, asegurando que la búsqueda por recuperar su identidad va por un camino bueno.

Ricardo Anaya, senador del PAN (DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO)

Desde su punto de vista, el PAN perdió mucho en 2012 por el Pacto por México, pero ahora deberá trabajar por volver a tener sus cimientos como en un principio y recuperar a las personas que siguen empatizando con el partido.

Aunque en este momento Ricardo Anaya no cerró por completo las alianzas como Jorge Romero hizo, anteló que “en algún momento de la historia” esto sí podría llegar a pasar “si hay un bien superior”.

Ricardo Anaya: El PAN cometió un gran error cuando hizo el Pacto por México en 2012

Ricardo Anaya ve tres errores que tuvo el PAN desde 2012, pero el principal fue el Pacto por México.

El político señaló que el PAN tuvo tres errores a lo largo de su historia, pero que en 2012 se hicieron más que evidentes:

La apertura y afiliación

Método de selección de candidatos

Alianzas

Pese a que Ricardo Anaya señaló que “costaba un riñón” afiliarse al PAN si se tenía interés en el partido, también ahondó en que las cúpulas ya no serán quiénes seleccionen a los candidatos, sino la ciudadanía.

Sin embargo, apuntó que el error más grave fue la alianza que el PAN tuvo con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2012 llamada Pacto por México.

Ante ello, explicó que la política en México “está en crisis” debido a que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) “está maquillando las cifras”.

Pero también por el hecho de que los mexicanos no encuentran en “la oposición” la alternativa para quitarle el poder a Morena.

Por otra parte, reconoció que fue “costosísimo” para el PAN que se uniera al PRI porque perdió su identidad como partido, además de que al Partido de la Revolución Democrática (PRD) le costó su registro.

“El momento en que lo haces un muégano y ya perdieron su identidad las dos o tres partes, ya no solo no sumas, empiezas a restar”. Ricardo Anaya, político.

Ricardo Anaya señaló que el momento en que PAN se hizo uno solo con el PRI e incluso los llamaron ‘PRIAN’ fue “lo más despectivo que podías decir”.