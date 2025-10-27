Diego Fernández de Cevallos de 84 años de edad, reveló en su columna de Milenio, que el PAN no tiene una inclinación hacia la ultraderecha; esto después de las críticas que ha recibido el partido ante su relanzamiento.

PAN defiende “patria, familia y libertad” como fundamentos de México, asegura Diego Fernández de Cevallos

El ex presidente de la Cámara de Diputados, Diego Fernández de Cevallos, escribió como cada semana, su columna en el periódico Milenio a la cual tituló simplemente “El PAN”.

En dicha columna, Diego Fernández de Cevallos defiende al Partido Acción Nacional asegurando que su objetivo es “recuperar su identidad y prestigio para enfrentar a la 4T”, a la cual acusó que con el aparato del Estado “se impone con el uso delictivo de recursos públicos para su clientela electoral”.

En esta columna, Diego Fernández de Cevallos defendió al PAN reveló que no es un partido que tenga una inclinación de ultraderecha como ha sido acusado; más bien defiende a la “patria, familia y libertad” como fundamentos de México:

“Un ejemplo: se acusa al PAN de correrse a la ultraderecha totalitaria (imitando, dicen, a Bolsonaro, Milei y Bukele) por sostener que en la política los valores superiores deben ser la patria, la familia y la libertad.” Diego Fernández de Cevallos

Diego Fernández de Cevallos, el "Jefe" Diego (Graciela López / Graciela López)

Continúa diciendo que el PAN, desde su fundación hace 86 años, estos han sido los tres fundamentos de inspiración y lucha por considerarse constitucionales en México; asimismo confirma que el partido debe seguir siendo una institución seria para acreditar a sus militantes.

El también abogado Diego Fernández de Cevallos, aseveró que el PAN debe atraer a los líderes valiosos del país y abrirse a quienes “quieren rescatar México”.

“Es cierta la debilidad de Acción Nacional, pero también su capacidad para seguir siendo la mejor opción de gobierno y de precipitar la caída inexorable del inepto, corrupto y perverso régimen actual. Con talento, trabajo y generosidad el PAN se fortalecerá como instrumento de los ciudadanos para amar y servir a su patria, a sus familias y a sus libertades.” Diego Fernández de Cevallos