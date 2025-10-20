El dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero, habló de la app lanzada para afiliarse a su partido, pero exhortando el interés de jóvenes con la rifa de un iPhone 17 Pro por mes.

“Por cierto, vamos a rifar para los jóvenes iPhone 17 Pro cada mes, por si quieren registrarse”. Jorge Romero, político.

Jorge Romero celebró que el PAN es el primer partido político con una app para que personas se afilien a ellos, pero dio un anunció sobre una rifa como asegura sucedía años atrás.

PAN rifará iPhone 17 Pro cada mes, anuncia Jorge Romero para llamar a la afiliación de jóvenes

Mediante una entrevista que Jorge Romero dio a Azucena Uresti, el dirigente nacional del PAN habló de app que su partido lanzó en busca de ser accesibles a las afiliaciones.

A diferencia de lo que sucedía antes con el PAN, Jorge Romero celebró la apertura a la afiliación asegurando “sí hay filtros” en la app para que lleguen los mejores candidatos.

Sin embargo, en medio de mostrar la app en Radio Fórmula, el dirigente nacional del PAN aseguró que habrá rifas por mes de un iPhone 17 Pro, aludiendo a que buscan jóvenes en las nuevas afiliaciones.

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN. (Facebook/PartidoAccionNacional)

Según Jorge Romero, las rifas son actividades que el PAN ya tenía en el pasado, pero antes sucedía con electrodomésticos aunque ahora la novedad sería el iPhone 17 Pro.

“Así le hacían nuestros fundadores ¡eh! Hacían rifas (...) refrigeradores, pero es en serio, es algo muy bonito para nosotros”. Jorge Romero, político.

Más allá de que Jorge Romero hablara de las bases para la rifa, el político exhortó a la afiliación en su relanzamiento del PAN a todo aquel que tenga interés en su partido y la política.

El costo del iPhone 17 Pro que Jorge Romero busca rifar cada mes por la afiliación al PAN tiene un precio actual de 20 mil pesos con 256 GB de memoria o bien, 25 mil pesos con 512 GB de memoria, pero él no aclaró cuál sería el que entraría a la dinámica.