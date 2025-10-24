La transparencia del senador Ricardo Anaya fue cuestionada, luego de que presuntamente olvidara declarar empresas que son cercanas a su esposa, la empresaria Carolina Martínez.

De acuerdo con los reportes, se trata de al menos cuatro empresas vinculadas a Carolina Martínez, las cuales, Ricardo Anaya no incluyó dentro de su declaración patrimonial 2025.

Carolina Martínez y Ricardo Anaya (@ricardoanaacortes / Instagram)

Cuestionan transparencia de Ricardo Anaya: olvidó declarar empresas cercanas a su esposa

El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, enfrenta una nueva polémica, luego que “se le olvidara” mencionar en su declaración patrimonial que existen empresas ligadas a su esposa Carolina Martínez.

Con información de Los Reporteros MX, las empresas en cuestión estarían relacionadas al sector de la construcción e inmobiliario, siendo estas:

Construcción e Inmobiliaria Oriba, S. de R.L. de C.V.

Desarrollo Comercial Acueducto, S.A. de C.V.

Inmobiliaria Real Jacal, S.A. de C.V.

Juni Serra, S. de R.L. de C.V.

Dichas empresas estarían activas en el estado de Querétaro, recibiendo contratos para la construcción de proyectos.

La investigación al respecto, acusa que la última empresa de la lista es actualmente investigada por parte de la Fiscalía Anticorrupción, pues es señalada por presuntamente aparentar operaciones, además de recibir ciertos beneficios por parte de una extrabajadora del SAT.

Es decir, a la compañía Juni Serra, ligada a Carolina Martínez, se le acusa de ser una empresa denominada por las autoridades como “facturera”.

La situación destaca debido a que Ricardo Anaya no hizo mención de las compañías, pese a que estaría mencionado en diversos documentos, con poder para realizar actos de “pleito y cobranza” en favor de la empresa.

Por tal motivo se insta a que las autoridades realicen una investigación al senador Ricardo Anaya, para conocer si él también estaría involucrado en las empresas ligadas a su esposa Carolina Martínez.