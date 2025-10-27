A través de redes sociales se difundieron varios videos e imágenes exponiendo al Consejo Político del PAN en Campeche, quienes durante una asamblea por la renovación del partido, terminaron a golpes.

Militantes del PAN en Campeche se van a los golpes

Videos e imágenes han revelado como la asamblea de renovación de varios militantes del Consejo Político del PAN en Campeche, terminaron en golpes y sillazos; dicha reunión era para elegir a los consejeros estatales y nacionales.

#CirculaEnRedes📲| ¡Se dan con todo panistas en #Campeche! 🔴 En una asamblea del PAN en un hotel de la capital campechana militantes protagonizaron una riña donde hubo golpes y sillazos. La reunión era para elegir consejeros estatales y nacionales.https://t.co/XgVUDpMN1S pic.twitter.com/H86bRrqUFx — Tabasco HOY (@TabascoHOY) October 27, 2025

La asamblea consistió en 89 militantes estatales presentes del PAN en Campeche en el Hotel Ocean View, buscaban la renovación del Consejo Político.

Aunque el delegado panista Carlos Valenzuela, aseguró que la reunión del Consejo Político del PAN para la renovación, se dio en “calma” y que la elección fue por unanimidad, desestimando las imágenes..

Los videos e imágenes de la pelea protagonizada por el Consejo Político del PAN durante su renovación, ya circulan y se han hecho virales en redes sociales, y de acuerdo a los testigos, la pelea comenzó luego de que los ánimos se encendieran tras una serie de reclamos de grupos internos.

Esto terminó con empujones y agresiones físicas entre varios simpatizantes y miembros del Consejo Político del PAN en Campeche quienes están peleando, insultándose, discutiendo e incluso aventando sillas.

Algunos militantes intervinieron para evitar la pelea y que esto se desbordara; sin embargo, se reportó que la asamblea del Consejo Político del PAN en Campeche continuó aunque con visible tensión entre los presentes.