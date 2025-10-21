El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, dijo que su partido se siente orgulloso de los sexenios de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.

“No nos deslindaremos ni tantito. Los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón son nuestro orgullo” Jorge Romero

El posicionamiento de Jorge Romero ocurre dos días después de haber celebrado el relanzamiento del PAN, donde los panistas se comprometieron a romper alianzas y consolidarse como contrapeso al oficialismo.

Jorge Romero defiende la ausencia de Fox y Calderón al relanzamiento del PAN. (Eduardo Díaz/SDPNoticias)

Jorge Romero destaca los sexenios de Fox y Calderón como orgullo del PAN

En entrevista para la periodista Azucena Uresti, el dirigente Jorge Romero aseguró que el PAN no se deslindaría de ninguna manera de los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.

“Para todos los que nos dicen 'deslíndense‘, no nos vamos a deslindar ni tantito“, dijo Jorge Romero, e incluso aseguró que esos doce años de presidencia panista “son su orgullo” y “habrán de ser defendidos”.

Aunque Jorge Romero reconoció que los sexenios de Fox y Calderón no fueron prefectos, señaló que sus aciertos fueron mayores que los de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Ningún partido es perfecto, pero tuvieron aciertos, miles más, que los que hoy nos gobiernan” Jorge Romero

Al hablar de la falta de asistencia de Vicente Fox y Felipe Calderón al relanzamiento del PAN, justificó que el primer presidente no pudo asistir por un problema de salud, mientras que el segundo se vio impedido por la distancia.