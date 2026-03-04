La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó, con una decisión unánime, que Emilio Lozoya debe pagar una indemnización por daño moral a la periodista Lourdes Mendoza.

Ante la sentencia, Lourdes Mendoza aseguró que, aunque “la justicia a veces tarda, llega” y agradeció el apoyo de la familia Coello Trejo durante todo el proceso, iniciado en 2020.

La SCJN determinó con 9 votos a favor, declarar improcedente el amparo de Emilio Lozoya contra la sentencia dada a favor de Lourdes Mendoza en 2023 por su denuncia por daños moral.

Con ello, se reitera la sentencia en su contra y ordena pagar la indemnización a la periodista, quien reclamó daños a su reputación.

Esto luego de que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) asegurara que el ex secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, le había ordenado comprar una bolsa de lujo de la marca Chanel a Lourdes Mendoza.

Durante sus declaraciones por el caso Odebrecht, Emilio Lozoya aseguró que el exsecretario le había mandado decir a la periodista que “se veía muy guapa”; además de que la señaló como “parte de un grupo de periodistas”a quienes entregaba sobornos.

Estas declaraciones fueron imputadas por Lourdes Mendoza, quien reiteró que Emilio Lozoya la difamó y que, con la intención de salvarse, “no dudó en cambiar el rumbo de 17 familias imputándonos mentiras”.

“La #Justicia a veces tarda, pero llega. Hoy es verdad legal @EmilioLozoyaAus me difamó punto final. El criminal confeso, el mal hijo, mal hermano, mal esposo y mal padre. El que no le pagó a sus abogados @coellotrejomx cuando le pidieron pruebas de sus dichos. El que para salvarse no dudó en cambiar el rumbo de 17 familias imputándonos mentiras y dañándolas en su honor y trayectorias, el chicanero que intentó retrasar su sentencia final, perdió la @SCJN hoy puso en punto final 9 - 0 por UNANIMIDAD . Gracias @JovitaCoello Grs a la familia Coello Trejo” Lourdes Mendoza

La SCJN rechazó el amparo de Emilio Lozoya al determinar que no representaba una cuestión constitucional.

Con esta decisión se respalda el fallo a favor de Lourdes Mendoza, donde se determinó que las acusaciones eran falsas y afectaron de manera grave su reputación.

La periodista interpuso su demanda civil el 12 de mayo de 2022, quien falló a su favor; sin embargo, la defensa de Lozoya interpuso un amparo.

Esto bajo el argumento de que su declaración no era pública y no se le podría responsabilizar por la filtración de los datos.