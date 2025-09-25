Luis Videgaray, exministro de Relaciones Exteriores de México en el sexenio de Enrique Peña Nieto habría invertido en el desarrollo de una inteligencia artificial en Estados Unidos.

De acuerdo con Forbes, este político mexicano, junto al yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, colaboran en el proyecto de inteligencia artificial que lleva el nombre de Brain Co.

Este proyecto de Luis Videgaray Caso y Jared Kushner se creó en 2024 y cuenta con 40 empleados. Se sabe que mantiene una alianza estratégica con OpenAI para crear aplicaciones destinadas a sus clientes.

¿Quién es Luis Videgaray Caso?

Luis Videgaray Caso es un político mexicano que trabajó como Secretario de Relaciones Exteriores de 2017 a 2018, en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Su carrera política comenzó en el Estado de México, donde fue secretario de Finanzas, Planeación y Administración durante el gobierno de Peña Nieto como gobernador de la entidad.

Luis Videgaray (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Una vez en la presidencia, Videgaray Caso asumió como secretario de Hacienda y Crédito Público.

No obstante, también enfrentó fuertes críticas por el aumento de la deuda pública.

Sin embargo, su carrera dio un nuevo giro al revelarse que Luis Videgaray Caso invirtió en una empresa de inteligencia artificial con el yerno de Donald Trump.

¿Cuál es la edad de Luis Videgaray Caso?

Luis Videgaray Caso nació el 10 de agosto de 1968, por lo que en la actualidad tiene 57 años de edad.

¿Quién es la esposa de Luis Videgaray Caso?

Virginia Gómez del Campo fue la esposa de Luis Videgaray Caso, a quien conoció en una boda celebrara el 2 de marzo de 1990.

Luis Videgaray (Foto: Bernando Moncada / Notimex)

¿Luis Videgaray Caso tiene hijos?

Los tres hijos de Luis Videgaray Caso serían: Luis, Virginia e Isabel.

¿Qué estudió Luis Videgaray Caso?

Luis Videgaray Caso obtuvo una licenciatura en Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

En 1998 recibió su doctorado en Economía del MIT, con especialidad en Finanzas Públicas.

Luis Videgaray Caso (Especial )

¿En qué ha trabajado Luis Videgaray Caso?

Antes de la victoria de Enrique Peña Nieto en las elecciones de 2012, Luis Videgaray Caso fue Coordinador General de su campaña para las elecciones presidenciales.

En ese periodo, Luis Videgaray Caso fue encargado de promover las reformas económicas y los temas relacionados con la agenda de gobierno.

Una vez en la presidencia, fue designado como:

Secretario de Relaciones Exteriores de 2017 a 2018

Secretario de Hacienda y Crédito Público de 2012 a 2016

Su nombramiento no duró mucho, pues presentó su renuncia en septiembre de 2016, una semana después de la visita del candidato presidencial republicano estadounidense Donald Trump a la Ciudad de México (CDMX).

Algunos de los otros cargos que se le atribuyen a Luis Videgaray Caso, son:

Presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del Estado de México hasta 2011

Diputado Federal electo por el principio de representación proporcional para la 5ª Circunscripción de Colima, Michoacán, Hidalgo y el Estado de México

Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la LXI Legislatura del Congreso de la República Mexicana

Coordinador General de la Circunscripción de Eruviel Ávila campaña para Gobernador del Estado de México

Luis Videgaray y Jared Kushner invierten juntos en empresa de inteligencia artificial llamada Brain Co

El yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, junto el exministro de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray Caso, invertirían juntos en una empresa de inteligencia artificial (IA) que llevará el nombre de Brain Co.

Este sistema busca hacerles frente a los retos que genera la inteligencia artificial a empresas e industrias, esto mediante una variedad de sistemas y una plataforma más accesible.

Se sabe que este proyecto de Luis Videgaray y Jared Kushner inició desde 2024 y está respaldado por inversores multimillonarios como:

CEO y cofundador de Coinbase, Brian Armstrong

Cofundador y CEO de Stripe, Patrick Collison

Cofundador de LinkedIn, Reid Hoffman

Presidente y CEO de Palo Alto Networks, Nikesh Arora