Un tribunal federal determinó que la casa de la esposa de Emilio Lozoya deberá pasar a manos de la federación, a pesar de la resolución dictada el 4 de abril de 2025 contra la extinción de dominio de la propiedad.

Se trata de una residencia valuada en 1.9 millones de dólares, es decir, alrededor de 33 millones 569 mil 238 pesos mexicanos, propiedad de Marielle Helene Eckes.

Casa de esposa de Lozoya fue adquirida con recursos de procedencia ilícita; debe pasar a la federación

La resolución de un tribunal federal determinó que la casa de Marielle Helene Eckes, ex esposa de Emilio Lozoya, debe pasar a manos de la federación a través de la figura de extinción de dominio.

“Se condena a la parte demandada a la extinción de dominio, respecto al bien inmueble… una vez que quede firme la presente sentencia, procédase a su ejecución y aplicación del bien declarado extinto a favor del Estado” Sentencia

Esto al considerar que la propiedad ubicada en el #4 del condominio Quinta Mar, lote 55, manzana 4 de la zona de Contramar en el desarrollo turístico de Ixtapa-Zihuatanejo fue adquirida con recursos ilegales.

La decisión publicada el 13 de marzo pasado fue dada por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.

La resolución señala que la propiedad debe pasar a la federación ya que fue adquirida con los recursos procedentes de sobornos recibidos en el caso Odebrecht.