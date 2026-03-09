El abogado Alejandro Rojas Pruneda, defensor de Emilio Lozoya, criticó el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que validó la demanda por daño moral de la periodista Lourdes Mendoza.

Según el jurista, la resolución del 4 de marzo de 2026 representa un “retroceso” en la protección a denunciantes de hechos delictivos, pues las declaraciones de Lozoya en el caso Odebrecht debían permanecer privadas.

Advirtió que el precedente podría afectar futuras denuncias por corrupción, al dejar vulnerables a quienes revelan información sensible.

Fallo a favor de Lourdes Mendoza afectará las denuncias por corrupción, advierte defensa de Lozoya

La defensa de Emilio Lozoya aseguró que, si bien el exdirector de Pemex y su familia respetan la decisión de la SCJN, no comparten su fallo, pues puede afectar las denuncias por corrupción.

De acuerdo con el abogado, al decidir no estudiar los agravios planteados en el recurso de revisión 555/2024, se establece un precedente de retroceso “en los estándares de protección a denunciantes de hechos delictivos”.

Asimismo, señaló que la decisión de la SCJN perdió, con el fallo a favor de Lourdes Mendoza, perdió la oportunidad de fijar criterios que protegen a los denunciantes de hechos de corrupción y los deja a merced de las personas imputadas o denunciadas”.